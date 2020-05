per Mail teilen

Manuel Gulde war einer der Schlüsselfiguren im Geisterspiel bei RB Leipzig. Im Interview mit SWR Sport berichtet der Defensivspieler von seinen Eindrücken - und spricht über sein kurioses Tor.

Fürs Toreschießen ist Manuel Gulde wahrlich nicht bekannt. Lediglich drei Bundesliga-Treffer sind ihm in seinen vier Jahren beim SC Freiburg gelungen. Wichtig sind seine Tore allerdings immer, so auch am Samstag beim 1:1 gegen RB Leipzig. Der 29-Jährige schoss das zwischenzeitliche 1:0 - auf kuriose Art und Weise.

Mit der linken Wade eingeschoben

Es lief die 34. Spielminute, als Vincenzo Grifo einen Eckball scharf auf den ersten Pfosten zog. Stürmer Nils Petersen verpasste knapp - und hinter ihm stand Gulde goldrichtig. Mit der linken Wade berührte Freiburgs Nummer 5 den Ball so leicht, dass er für Leipzigs Keeper Gulacsi unhaltbar ins lange Eck kullerte.

"Das Tor war nicht zu hundert Prozent geplant, aber ich habe den Ball schon gesehen. Ganz blind bin ich jetzt auch nicht", scherzt Gulde einen Tag später im Video-Gespräch mit SWR Sport. Hier gibt er auch tiefe Einblicke in die Behandlungsstrategien der Breisgauer. "Der Physio hat die Wade heute nicht anders behandelt als sonst", erzählt der Verteidiger und grinst.

Dauer 5:26 min Manuel Gulde im Video-Interview Gulde Interview

Aus dem Kraichgau in den Breisgau

Es war Guldes erster Saisontreffer. Nachdem der gebürtige Mannheimer einen Großteil der Hinrunde verletzungsbedingt verpasst hatte, ist er seit Dezember wieder Stammspieler in Freiburgs Abwehrzentrum. Ausgebildet wurde er in der Jugend der TSG Hoffenheim, fand seinen Weg dann über den Karlsruher SC 2016 in das Team von Christian Streich.

Die Kuriositäten eines Geisterspiels

Das Geisterspiel am Wochenende hat Gulde zwiegespalten erlebt: "Es war schön, wieder auf dem Platz zu stehen – wobei die Fans natürlich schon gefehlt haben." Doch nicht nur die leeren Ränge, sondern auch die speziellen Interviews seien neu gewesen. "Teilweise hat einer von der Tribüne Fragen gestellt oder per Videochat", erzählt Gulde.

Wie sich die außergewöhnliche Atmosphäre in den kommenden Wochen auf sein Team auswirkt, weiß Gulde noch nicht. "Wir haben jetzt auswärts gespielt, das ist uns entgegengekommen. Ich denke, dass es für Heimmannschaften generell ein größerer Verlust ist." Dieser Herausforderung muss sich der Abwehrchef schon am kommenden Wochenende stellen - dann geht es im heimischen Schwarzwaldstadion gegen Werder Bremen.