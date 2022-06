Um die Förderung von deutschen Spielern zu gewährleisten, müssen die Klubs der 1. und 2. Bundesliga gewisse Bedingungen erfüllen.

Die Regeln werden von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgeschrieben.

Bedingung 1: Mindestanzahl an deutschen Staatsbürgern

Die Vereine müssen mindestens zwölf deutsche Staatsbürger in ihrem Profi-Kader haben. Diese Regel löste 2007 die bis dahin geltende Ausländerregelung, die die maximale Anzahl an Spielern ohne deutsche Staatsangehörigkeit beschränkte.

Bedingung 2: Local Player-Regelung zur Förderung des Nachwuchs

Die Local Player-Regelung wurde zur Saison 2006/07 von der UEFA eingeführt und von der DFL adaptiert. Die aktuelle Fassung gilt seit 2008.

Nach der Local Player-Regelung müssen mindestens acht Spieler eines Profi-Kaders vom Verband ausgebildet worden sein. Mindestens vier dieser Spieler müssen vom Klub selbst ausgebildet sein.

Als „ausgebildet vom Verband“ zählt jeder Spieler, der im Alter zwischen 15 und 21 Jahren für mindestens drei Jahre bei einem Verein des DFB spielberechtigt war. Genauso wird die Ausbildung von Klub-Seite bewertet: Hier müssen die Spieler in derselben Altersspanne für mindestens drei Jahre beim Verein spielberechtigt sein. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Spieler bei den Profis, in der Reserve oder in einer der Jugendmannschaften gespielt hat.

Anwendung

Die Regelungen schreiben keine Mindestanzahl an Einsätzen für diese Spieler vor. Sie müssen lediglich einen Profivertrag unterschreiben und vom Verein in der Liste der Lizenzspieler geführt werden. Das führt dazu, dass einige Vereine manchen Spielern die Verträge nur anbieten, um die Quote zu erfüllen. Oft werden diese Spieler zwar als Teil der 1. Mannschaft gelistet, spielen aber nur bei der Reservemannschaft in den unteren Ligen.