Kocak und Lichte: Zwei bekannte Trainer folgen Kuntz in die Türkei

Es hatte sich am Wochenende bereits angedeutet, nun ist es offiziell vom türkischen Verband bestätigt: Jan-Moritz Lichte und Kenan Kocak werden die Co-Trainer von Stefan Kuntz bei der türkischen Fußball-Nationalmannschaft.

Zwei Trainer, die ihre Spuren auch im Südwesten hinterlassen haben, werden Stefan Kuntz in die Türkei begleiten. Der ehemalige Mainzer Jan-Moritz Lichte und der frühere Zweitliga-Coach Kenan Kocak werden die Assistenten des neuen türkischen Fußball-Nationaltrainers. Das bestätigte der türkische Verband TTF am Montagabend. Der zuletzt als deutscher U21-Nationaltrainer tätige Kuntz hatte vor einer Woche einen Vertrag als Chefcoach der Türken unterzeichnet. Dabei hatte der 58-Jährige bestätigt, dass Kocak bei der Suche nach einem türkisch sprechenden Assistenten "zum Kandidatenkreis" gehöre.

Lichte zuletzt erfolglos in Mainz

Der 41 Jahre alte Lichte war zuletzt in Mainz tätig. Nach der Trennung von Achim Beierlorzer war er kurzzeitig Cheftrainer, ehe Bo Svensson als Nachfolger präsentiert wurde und die Mainzer noch vor dem Abstieg retten konnte. Den urpsrünglich noch bis 2022 gültigen Arbeitsvertrag mit Jan-Moritz Lichte hatte Mainz 05 bereits am vergangenen Freitag aufgelöst. 05-Sportvorstand Christian Heidel sagt dazu: "Wir möchten uns bei Jan-Moritz Lichte für seine Arbeit bei uns im Verein bedanken und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles erdenklich Gute."

Kocak trainierte den SV Sandhausen

Der in Kayseri geborene und in Mannheim aufgewachsene Kocak coachte in Deutschland unter anderem Waldhof Mannheim, den SV Sandhausen und zuletzt Hannover 96. Die Niedersachsen hatte sich zum Ende der Vorsaison von Kocak getrennt, der eigentlich noch einen Vertrag bis Mitte 2023 hatte. "Für mich beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt", schrieb der 40 Jahre alte Kocak bei Instagram. "Ich habe das Angebot, ein Teil der neuen Struktur in der türkischen Nationalmannschaft zu sein, dankend angenommen. Wir haben Großes vor und ich freue mich auf das, was bevorsteht."