Fellbach feiert Messi - Metzingen trauert mit Kroatien

250 frenetische Argentinien-Fans feiern in Fellbach den Finaleinzug der Albiceleste. In Metzingen trauert der kroatische Fanclub "Sinovi Reutlingen".

An den unterschiedlichsten Orten in Baden-Württemberg versammeln sich kroatische und argentinische Fußball-Fans, um das WM-Halbfinale ihrer beiden Teams zu verfolgen. In Metzingen treffen sich in einer Bar rund 50 Anhänger der "Kockasti" (Deutsch: die Karierten). Mit dabei ist auch der 45-jährige Josip Vukoja.

Kroatischer Fanclub trifft sich in Metzingen

Vukoja folgt der kroatischen Nationalmannschaft seit der WM 2006 in Deutschland. Karten hatte er damals keine, trotzdem war das erste Gruppenspiel der Kroaten in Stuttgart (gegen Australien) ein einschneidendes Erlebnis. "Da waren gefühlt 100.000 Fans", schildert Vukoja die Erlebnisse aus der Stuttgarter Innenstadt. 2014 gründet er mit Freunden den Fanclub "Sinovi Reutlingen". Seitdem ist auch die Beschaffung von Eintrittskarten kein großes Problem mehr. 2018 fährt Vukoja zur WM nach Russland, spekuliert aber auf ein Ausscheiden Kroatiens nach dem Achtelfinale. Aus Russland ruft er bei seinem Chef an: "Entschuldigung, kannst du meinen Urlaub verlängern?", erzählt Vukoja heute noch mit breitem Grinsen. Der Chef willigt ein und Vukoja verpasst kein Spiel seines Teams. Die Entscheidung dieses Jahr nicht nach Katar zu fahren fällt der 45-Jährige früh. Vor allem das Thema Menschenrechte und der Umgang mit den Gastarbeitern waren für Vukoja ausschlaggebend: "Das zu hören war alleine schon der Grund, wo ich dachte 'Ne'".

In Fellbach versammeln sich die Argentinien-Fans

Wenige Kilometer weiter trifft sich in Fellbach ein Teil der argentinischen Gemeinde in Baden-Württemberg, eine der größten in Deutschland, zum gemeinsamen Fußballfest in einer Indoor-Soccer-Halle. Mit Trommeln und Gesang finden sich hier rund 250 Argentinien-Fans ein. Mit dabei auch die Fußball-verrückte Familie Sessa. Kevin ist Profi und spielt in der 2. Liga in Heidenheim, sein Bruder Dominic lief unter anderem für den SSV Reutlingen auf. Der Dritte im Bunde, Bruder Nicolas spielt in der 3. Liga beim SC Verl und kann heute nicht mit dabei sein. "Nico konnte nicht kommen, aber er feiert trotzdem mit in Bielefeld. Mit Frau, Kind und seinem Hund", erklärt Vater Marcelo, der die Albiceleste schon lange begleitet. In der Soccer-Halle gibt es einen extra Raum, liebevoll "Das Museum" genannt, in dem die Trikots der drei Brüder, viele Bilder und Souveniers der Nationalmannschaftsreisen aufbewahrt werden.

Traurige Kroaten in Metzingen

Die Spannung ist spätestens mit Anpfiff der Halbfinal-Partie spürbar. Josip Vukoja und die rund 50 Gäste in der Metzinger Bar starren gebannt auf den Fernseher. Ab und an brandet ein wenig Applaus auf, doch die Anspannung überwiegt. Bis zum Elfmeterpfiff in der 32. Spielminute. Geschockte Blicke verfolgen, wie Lionel Messi zum 1:0 für die Argentinier verwandelt. Während Vukoja noch mit der Elfmeterentscheidung hadert, liegt der Ball schon wieder im Tor der Kroaten. Julian Alvarez schließt einen argentinischen Konter zum 2:0 ab. Borna Sosa schlägt vorher unglücklich am Ball vorbei. In der Halbzeit setzt sich der sichtlich nervöse Vudoka um. "Ja, das soll Glück bringen" sagt er hoffnungsvoll. Doch die kroatische Aufholjagd bleibt aus. In der 69. Minute zerschlagen sich mit dem vorentscheidenden 3:0 für Argentinien alle Final-Träume der Kroaten. Gefeiert wird trotzdem: "Na klar, weil Halbfinale bei einer WM, das ist etwas Besonderes", sagt ein stolzer Josip Vukoja nach dem Schlusspfiff, während im Hintergrund Gesänge angestimmt werden.

Weiß-blauer Jubel in Fellbach

Auch in Fellbach ist die Spannung von Beginn an greifbar. Die argentinischen Fans sind zunächst ruhig und konzentriert. Mit dem Elfmeterpfiff und dem folgenden 1:0 löst sich die Anspannung schlagartig. Es wird lautstark gesungen und getrommelt. Nach der 2:0-Führung gibt es kein Halten mehr. Vor der Leinwand wird getanzt, Bilder von Messi und Maradonna werden bekreuzigt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist die Stimmung deutlich gelöster, aber nach wie vor angespannt. Bis zum 3:0.

Vor der Leinwand bildet sich ein Kreis. Es gibt Messi-Sprechchöre. Eine Frau schwenkt einen Besen. Dominic Sessa ruft nur noch: "Heute wird’s länger!", bevor er in der feiernden Menge versinkt.