Und das soll pure Freude sein?

Nun ist es also so passiert. Der FC Bayern ist Deutscher Meister. Der 10. Titel - in Serie. Die Szenen nach Schlusspfiff machen nachdenklich.

Ein Kommentar von Martin Bromber.

Samstagabend kurz nach Abpfiff in der Münchner Arena. Der FC Bayern sichert sich nach einem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Kimmich & Co. feiern mit Trophäen-Attrappen aus Stoff und Plastik, Ersatz-Keeper Sven Ulreich bejubelt seinen sechsten Titel und natürlich gibt es auch genug gefüllte, überdimensionale Weißbiergläser des ortsansässigen Bier-Sponsors. Aus den Boxen schallen die üblichen Gassenhauer und die Jubelposen der Beteiligten sind die gleichen wie in den letzten Wochen auch. Und das soll wirklich pure Freude sein?

Echte Emotionen?

Ja, ich bin kein ausgewiesener Bayern-Fan, "mein" Verein ist in anderen Tabellen-Gefilden zu Hause. Und ja, die Bayern leisten seit Jahren, oder besser Jahrzehnten erstklassige Arbeit - trotzdem wirken diese Jubelbilder auf mich sehr befremdlich. Ich entdecke in ihnen eine gewisse Leidenschaftslosigkeit. Pure Freude sieht für mich anders aus! Beim Einzug des SC Freiburg ins DFB-Pokal-Finale oder Frankfurts Sieg in Barcelona habe ich "echte" Emotionen gesehen - und dabei ging es für beide Teams nicht mal um den Gewinn eines Titels.

Den richtigen Umgang finden

Mag sein, dass man als Profi-Fußballer des FC Bayern die Meisterschaft nach einigen Jahren als Routine ansieht und natürlich steckt sich der Verein seine Ziele auf europäischer Ebene. Aber sind Plastik-Attrappen der Meisterschale und Bierduschen, bei denen man das Gefühl hat, sie werden nur wegen des lokalen Sponsors initiiert, der richtige Umgang damit? Für Christian Streich gab's übrigens nach dem Schlusspfiff in Hamburg eine Wasser-Dusche. Die war während des Interviews durchaus spontan und ohne Sponsor-Präsentation.

Lasst eure Kinder nicht Bayern-Fans werden!

Vor einigen Jahren las ich den Satz: "Lasst eure Kinder nicht Bayern-Fans werden!" und bei jeder Meisterschaft, die in München "gefeiert" wird, fällt er mir wieder ein. Welche Werte verkörpert ein Sportler, wenn er sich über eine Deutsche Meisterschaft (!) nicht mehr richtig freuen kann. Und lässt sich das mit seiner Vorbildrolle vereinbaren?

Was muss sich ändern?

Es lässt sich natürlich viel darüber spekulieren, wie die Deutsche Fußball-Meisterschaft im Titelrennen wieder etwas mehr Spannung erhält. Und natürlich ist daran auch nicht nur der FC Bayern schuld. Denn die Borussia aus Dortmund hat in den letzten Jahren auch viele Möglichkeiten verpasst. Ich muss zugeben, dass ich auf diese Frage auch keine schlaue Antwort parat habe. Was ich will, sind echte Emotionen.

Echte Emotionen

Ich stand selbst schon einmal als Sportler in einem Finale um die Deutsche Meisterschaft. Und als "mein" Bundesliga-Verein dann vor 15 Jahren den Meistertitel feiern durfte, fand ich in der Woche davor so gut wie keinen Schlaf und auch in der Basketball-Kreisliga wird bei uns jeder Erfolg gefeiert - wenn es auch nur aus der B-Staffel in die A-Staffel geht. Der Sport lebt von echten Emotionen und nicht von Leidenschaftslosigkeit.