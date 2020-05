Der Re-Start des Profifußballs in Deutschland ist geglückt. Ohne Zuschauer und mit sogenannten Geisterspielen. Trotz aller Vorbehalte war spannende Unterhaltung und packender Sport zu sehen, findet SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle.

Zugegeben: ich war sehr gespannt auf die ersten Geisterspiele und ich war ziemlich skeptisch. Ich hätte mir gewünscht, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wäre ein bisschen später zum Spielbetrieb zurückgekehrt, hätte ein bisschen gewartet, bis mehr Normalität unseren Alltag bestimmt hätte. Aber entweder waren die Klubs noch viel klammer als wir alle ahnen oder die Fußball-Verantwortlichen sind eben ein gutes Stück vom richtigen Leben im Land abgerückt.

Dauer 2:18 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So lief der Re-Start nach der Corona-Pause Die Bundesliga ist zurück aus der Corona-Pause. Vor dem Re-Start fragten sich einige, ob das umfangreiche Hygiene-Konzept der DFL auch wirklich umgesetzt wurde. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Der Sport ist wichtiger als die Kulisse

Am Ende haben sie also gespielt. Und ich habe zugeschaut. Meine Neugier war größer als meine Erwartungen. Aber schon in der ersten Zweitligakonferenz hat mich der Fußball gepackt. Ich mag das Spiel und ich bin gebürtiger Karlsruher. Vielleicht habe ich mich deshalb dabei ertappt, wie ich dem KSC die Daumen gedrückt habe, dass es endlich mal wieder was mit dem Heim-Dreier wird. Und plötzlich war es gar nicht mehr wichtig, dass die Kulisse gefehlt hat. Der Sport, das Spiel, das Ergebnis - das war wichtig.

Irgendwann spielt die Stille im Stadion keine Rolle mehr

Genauso zwei Stunden später bei Freiburgs Punktgewinn in Leipzig. Überraschende Führung für den Sport Club, viele Chancen für die Leipziger, später Ausgleich, vermeintlicher Siegtreffer der Freiburger in der Nachspielzeit, Videobeweis, Unentschieden - da war alles dabei, was den Fußball auch vor der Pause ausgemacht hat. Irgendwann spielt die Stille im Stadion keine Rolle mehr. Zumindest bei mir hat es funktioniert.

Das hat mich selbst überrascht, wie leicht ich vom Fußball zu kriegen war. Und es ist bitter für Ultras, Fußballromantiker und Kommerz-Gegner. Falls die nächsten Spieltage weiter ohne Publikum laufen müssen, wird der Gewöhnungseffekt dazu kommen. Dann ist die Dorfplatzatmosphäre irgendwann normal. Und dann werden sich die Freunde des Fußballsports an den Spielen und den Siegen ihrer Teams begeistern. Die Polit-Fans aus der Ultraszene und von anderswo, die grundsätzlich gegen den DFB, die DFL, den Kommerz, die Medien und alles Mögliche andere sind, müssen dann mit dem eigenen Bedeutungsverlust zurechtkommen. Der Untergang des Fußballs, den sie prophezeit hatten, scheint wieder einmal nicht stattzufinden.

TV-Tipp: SWR Sport am Sonntagabend ab 21:45 Uhr Ausführliche Berichte über den Re-Start im Profifußball sehen Sie am Sonntagabend ab 21:45 Uhr in der TV-Sendung "SWR Sport in BW". Darin berichten wir über die Geisterspiel-Premieren der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg in der Bundesliga. Außerdem zeigen wir den Neuanfang in der 2. Bundesliga, unter anderem mit den Spielen des VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim. Ebenfalls thematisiert wird die Situation rund um den Karlsruher SC nach dem Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther. Studiogast ist Tom Bartels, der am Samstag für die Sportschau beim Revierderby Dortmund - Schalke im Einsatz ist. Moderation: Michael Antwerpes.

Ein Umdenken ist nicht zu erwarten

Das heißt aber auch, der Fußball wird bleiben wie er ist: Zu hohe Gehälter, zu wenig Bodenhaftung, zu viel Hybris. Da würde ich mir wie alle Sportsfreunde ein Umdenken wünschen. Aber das scheint nicht einmal die Corona-Krise zu schaffen.