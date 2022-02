Mehr Dänemark wagen: volle Stadien - und volle Freiheit

Fußball-Fans dürfen wieder in die Stadien. Regional aber - mal wieder - unterschiedlich viele. Um das Regel-Chaos zu beenden, plädiert SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher für eine Rückkehr zum normalen Leben wie bei den Dänen oder Spaniern.

Nach zwei Monaten Leere herrscht jetzt wieder etwas Leben in den Fußball-Schüsseln dieser Republik. Bei genauerem Hinschauen aber ist - mal wieder - zu sehen: Einigkeit gibt es nur in der Uneinigkeit!

Bundesweit heißt die aktuelle Regel: maximal 10.000 Fans - im Detail kochen viele Länder aber wieder ihr eigenes Süppchen. In Stuttgart waren kurzerhand 10.000 Fans erlaubt, bei Berlin gegen Bochum durften nur 3.000 ins Olympiastadion. In Bayern gilt: nur 25 Prozent Stadion-Auslastung. Die Folge: 10.000 Fans in der großen Münchener-Arena, aber nur 7.600 in Augsburg.

Dänemark lockert trotz 5.000er-Inzidenz

Die deutsche Politik nervt mich, sie macht müde. Deutschland streitet, während Europa lockert. Englands Fußballstadien sind seit Omikron-Beginn voll. Inzidenz und Impfquote bewegen sich auf dem Level von Deutschland. Dänemark hat eine 5.000er-Inzidenz - die Corona-Regeln aber werden abgeschafft. Auch Spanien hat hohe Inzidenzen, will Covid aber wie eine Grippe behandeln. Selbst im vorsichtigen Baskenland waren bei Bilbao gegen Real 40.000 im Stadion.

Das Argument der höheren Impfquote in Dänemark oder Spanien, im Vergleich zu Deutschland, mag einleuchten. Aber hier dürfen doch auch nur Menschen mit 2G-Status ins Stadion. Mögliche Ansteckungen, vor oder nach einem Spiel, im privaten Bereich - gibt es die momentan nicht eh überall?

Keine Sonderrolle für den Fußball - sondern Freiheit in allen Bereichen

Sollte Corona nicht zum allgemeinen Lebensrisiko werden, zumindest solange die Krankheitsverläufe bei Geimpften mit Omikron überwiegend mild bleiben?

Wenn dem so ist, lautet meine Forderung: Macht die Stadion voll. Und, nicht falsch verstehen: Lasst auch andere Lebensbereiche wieder voll aufleben. Schließlich hat es etliche Branchen deutlich härter getroffen als den Profifußball. Nach zwei Jahren Pandemie sollte es erlaubt sein, zu sagen: Mehr Dänemark wagen.