"King Otto" - die Erfolgsgeschichte von Otto Rehhagel feiert Kinopremiere

Deutscher Meister mit dem 1. FC Kaiserslautern und mit Werder Bremen. Die Erfolge von Otto Rehhagel stehen in den Geschichtsbüchern der Bundesliga. Seinen größten Triumph aber feierte "King Otto" im Jahr 2004, als er mit Griechenland Europameister wurde. Dieses Kunsttück gibt es jetzt als Film im Kino.

Die größten nationalen Erfolge feierte Otto Rehhagel in den 1980er und 1990er Jahren mit Werder Bremen (Deutscher Meister 1988 und 1993, viermal Vizemeister, DFB-Pokal-Sieger 1991 und 1994, Europapokal der Pokalsieger 1992) und mit dem 1. FC Kaiserslautern, mit dem er es 1998 schaffte, als Aufsteiger Meister zu werden. "Solche Sensationen sind im heutigen Fußball nicht mehr möglich", glaubt Rehhagel, was vor allem an der Vorherrschaft des FC Bayern München und der unverhältnismäßigen Finanzstärke einiger Klubs liege. Sein wahrscheinlich aber größter Erfolg ist der Gewinn der Fußball-Europameisterschaft 2004 mit Griechenland. Dieses Sensationsstück wurde jetzt verfilmt und kommt am Mittwoch (10.11.2021) in die Kinos.

Otto Rehhagel steht nicht mehr gerne im Mittelpunkt

Bei der Präsentation des Films "King Otto" Anfang Oktober in Essen schwelgte die Trainer-Legende noch einmal in den griechischen Erinnerungen von 2004. Das Blitzlichtgewitter wurde Otto Rehhagel schnell zu viel. "So, das war's jetzt, weg mit euch", sagte er lächelnd, nachdem er sich für ein Pressefoto mit seiner Frau Beate aufgestellt hatte. Der mittlerweile 83-Jährige hatte gerade 30 Minuten lang über den Film "King Otto" geplaudert, der die Geschichte des sensationellen griechischen EM-Triumphs 2004 unter seiner Regie beleuchtet. "Das war einmalig, dass so ein Außenseiter den Titel gewinnt", sagte Rehhagel, der - typisch Otto - in seinen Antworten gerne mal abschweifte. "Mit den Spielern ist eine Freundschaft fürs Leben entstanden. Wenn sie sich heute treffen, schicken sie mir immer Fotos davon." Um die Trainer-Legende ist es ruhig geworden in den vergangenen Jahren, er genießt die Zeit mit seiner Beate, erzählt gerne die eine oder andere Anekdote aus dem gemeinsamen Leben.

Die griechische Mannschaft feiert den EM-Titel 2004 imago images Imago

Erinnerungen an 2004

Rehhagel erinnert sich gern an das Jahr 2004 zurück, mehr als eine Millionen Menschen feierten damals den Finalsieg gegen Gastgeber Portugal und den jungen Cristiano Ronaldo in Athen: "Das war der größte Erfolg meiner Trainerlaufbahn, der Titel hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt." In dem Film, der am 10. November in die deutschen Kinos kommt, wird die Geschichte um "Rehakles" und sein Team noch einmal aufgerollt. Drei Jahre vor dem Triumph hatte der gebürtige Essener das griechische Nationalteam übernommen und es ohne Starspieler zu einer Einheit geformt, die Unmögliches möglich machte. "Es gibt nur eine Wahrheit im Fußball: Der Ball muss ins Tor. Aber um dahin zu kommen, braucht man gute Spieler", freut sich Rehhagel auch 17 Jahre nach dem EM-Sieg noch genauso wie damals. "Ich habe gewusst, dass meine Spieler gut sind", so Rehhagel.

Auch der junge Cristiano Ronaldo hat gegen die Griechen keine Chance imago images Imago

Bundestrainer Otto Rehhagel?

Nach der EM 2004 galt Rehhagel als Kandidat für den Posten des neuen deutschen Bundestrainers. Dabei soll er ein angebliches Angebot des DFB ausgeschlagen haben. "Natürlich will jeder mal gerne Nationaltrainer werden. Aber ich war den Griechen verpflichtet. Sie standen in großer Liebe zu ihrem Trainer. Das war etwas Außergewöhnliches", sagt Rehhagel rückblickend.

Weitere Erfolge mit Griechenland blieben aus

Obwohl der Erfolg wie der Gewinn der Europameisterschaft 2004 kaum zu wiederholen war, und trotz der verpassten Qualifikation zur WM 2006 in Deutschland, verlängerte Rehhagel seinen Vertrag bei den Griechen im November 2005. Als nächstes Ziel stand die Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich an, für die sich Rehhagels Griechen zwar problemlos qualifizierten, ihren Titel aber nicht verteidigen konnten. Das Team schied bereits nach der Vorrunde aus, genauso wie bei der folgenden Weltmeisterschaft 2010. Der inzwischen fast 72-jährige Otto Rehhagel entschloss sich kurz nach der WM 2010, seine Tätigkeit in Griechenland nicht mehr fortzusetzen. Seine Bilanz wies nach fast neun Jahren 106 Länderspiele, zwei Europameisterschafts- und ein Weltmeisterschafts-Endrundenturnier auf, er war damit deutlich länger im Amt und mit dem EM-Titel natülich wesentlich erfolgreicher gewesen als jeder griechische Nationaltrainer vor ihm.

Premiere in Essen

Am Mittwoch, 10. November 2021 feiert der Film "King Otto" in der Lichtburg in Essen seine Kinopremiere. In Anwesenheit von Otto Rehhagel, der ganz bestimmt auch dann wieder einige amüsante Anekdoten aus dem Triumph Jahr 2004 zu erzählen hat.