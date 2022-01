Spielerberater Jörg Neblung: "Die unfassbaren Transfers wird es weiterhin geben"

per Mail teilen

Um 18 Uhr (31.01.) schließt das Winter-Transferfenster. Spielerberater Jörg Neblung erklärt in SWR Sport Rheinland-Pfalz, warum es trotz Corona weiterhin Transfers über 100 Millionen Euro geben wird und was er FCK-Keeper Matheo Raab empfiehlt.

Wer glaubt, dass Corona die "Transfermarkt-Blase" zum Platzen gebracht hätte, den muss Jörg Neblung enttäuschen. "Die unfassbaren Transfers, wo die Leute sich an den Kopf fassen, wird es weiterhin geben, weil es immer noch ein Investorengeschäft ist", erklärt der Spielerberater. "In Spanien ist der Markt fast zum Erliegen gekommen. Da werden fast keine Ablösesummen mehr gezahlt. Das Geld kommt tatsächlich aus England oder aus Vereinen mit Investoren. Aber insgesamt gibt es eine große Ernüchterung bei den deutschen Zweitligisten oder auch schwächeren Erstligisten. Die können da nicht mithalten. Die TV-Gelder sind etwas nach unten gegangen, die Zuschauereinnahmen fehlen. Wir haben große Probleme im Augenblick."

"Winter-Transferfenster ist sinnvoll"

Dass es im Winter die Möglichkeit gibt, Transfers abzuwickeln beziehungsweise Wechsel zu vollziehen, hält Neblung für sinnvoll. Nicht nur für Berater: "Erstmal ist es für die Spieler super, dass es dieses Winter-Transferfenster gibt. Ich kann mich ja auch mal verwechseln und nicht spielen, so wie ich das erwartet habe. Ich kann mich dann im Winter nochmal verabschieden zu einem Verein, bei dem ich mehr Einsatzzeiten bekomme." Aber auch die Clubs würden davon profitieren, denn man müsse die Chance haben, auf Verletzungen reagieren zu können und bei Bedarf nachzubessern. "Dieses System hat schon seinen Sinn."

"FCK-Spieler wecken Begehrlichkeiten"

Wie viele andere Spielerberater weiß auch Neblung um die Situation beim 1. FC Kaiserslautern. Sportlich läuft es für den Drittligisten sehr gut. Aber zum Ende der Saison laufen bei 16 FCK-Profis die Verträge aus. Vor allen bei Leistungsträgern wie Philipp Hercher, Kevin Kraus oder Torhüter Matheo Raab. "Es gibt sicherlich Spieler, die wecken Begehrlichkeiten. Ich mutmaße mal ganz vorsichtig, dass da noch in irgendeiner Form Optionen in Verträgen drin sein könnten, dass sich ein Vertrag selbstständig verlängert bei einem Aufstieg. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Thomas Hengen (Geschäftsführer Sport beim FCK, Anm. d. Red.) und die Verantwortlichen dem ein oder anderen Spieler bereits unterschriftsreife Angebote unterbreitet haben."

Spielerberater Neblung: "Raab erinnert mich ein wenig an Robert Enke"

Einer, auf den sich der "Berater-Fokus" gerichtet hat, ist Keeper Matheo Raab. Der 23-Jährige überzeugt mit guten Leistungen bei den Roten Teufeln und trägt zum aktuellen Erfolg maßgeblich bei. Neblung berät Lauterns Nummer drei im Tor, Lorenz Otto, hat aber für Raab viel Lob und einen Rat übrig: "Er muss weiter spielen und weiter die Kurve, die er jetzt in Kaiserslautern gekriegt hat, fortsetzen, indem er auf ein Pferd setzt, bei dem er weiter unangefochten die Nummer eins im Tor ist. So wie er das macht, werden die Interessenten sicherlich Schlange stehen." Und Neblung zieht sogar einen Vergleich mit dem verstorbenen Torhüter Robert Enke. "Er erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Robert. Von seinem Spiel, von seinem Ausdruck. Ich bin ziemlich begeistert von seiner Leistung. Die FCK-Torwart-Schule hat ganze Arbeit geleistet."