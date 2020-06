Beim Spiel des SV Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln knieten Spieler und Schiedsrichter am Mittelkreis - ein Zeichen gegen Rassismus. Dies ist erlaubt. Politische Botschaften hingegen nicht. Sie werden sanktioniert, sagt Hans E. Lorenz im Interview mit SWR Sport. Eigentlich.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis hatte vor allem in den USA Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Aber auch in der Bundesliga bezogen einige Profis deutlich Stellung.

Aktionen "Gerechtigkeit für George"

Gladbachs Thuram beispielsweise sank am 29. Spieltag nach seinem ersten Tor beim 4:1 gegen Union Berlin auf sein linkes Knie und blickte zu Boden - sein stummer Protest gegen Rassismus. Schalkes McKennie trug während der Partie gegen Bremen (0:1) eine Armbinde mit der Aufschrift "Justice for George". Sancho vom BVB hatte nach seinem Tor zum 2:0 beim SC Paderborn sein Trikot über den Kopf gezogen und zeigte ein Shirt mit der Aufschrift "Justice for George Floyd". Sein Teamkollege Hakimi trug ebenfalls ein Shirt mit diesem Schriftzug. Auch am 30. Spieltag setzten die Fußballer ein Zeichen gegen Rassismus, beispielsweise in der 3. Liga beim Spiel der Mannheimer gegen Köln: Vor Spielbeginn knieten Spieler und Schiedsrichter um den Mittelkreis.

Protestaktionen bleiben straffrei

"Grundsätzlich sind alle Botschaften persönlicher, politischer und religiöser Art verboten", sagt Hans E. Lorenz, der Oberste Richter am DFB-Sportgericht, im Interview mit SWR Sport. In den genannten Fällen allerdings bricht der DFB aus seinem engen Regelkorsett aus und lässt Protestaktionen gegen Rassismus von Bundesliga-Profis auf dem Rasen straffrei. Das gelte auch für Anti-Rassismus-Aktionen an den kommenden Spieltagen, heißt es. Zur Begründung äußerte sich Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Kontrollausschusses: "Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnungen im Blick. Im konkreten Fall handelt es sich aber um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte stark machen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt."

Dauer 0:48 min Hans E. Lorenz: "Es ist immer eine Einzelfallabwägung" Sancho, Hakimi, McKennie und Thuram oder Modeste – diese Bundesliga-Spieler haben sich am vergangenen Spieltag mit verschiedenen Gesten gegen Rassismus positioniert. Politische Botschaften sind nicht erlaubt, sagt Hans E. Lorenz, Richter am DFB-Sportgericht, im Interview mit SWR-Sport. Allerdings gibt es eben Ausnahmen.

"Nicht diskutierbare Werte"

Lorenz ergänzt, es gehe um Werte, die nicht diskutierbar sind. In solch einer Konstellation Strafen auszusprechen, sei völlig unverhältnismäßig. Wo aber fangen diese "nicht diskutierbaren Werte" und wer bestimmt diese? Das Fußballstadion dürfe niemals zur Bühne politischer Auseinandersetzungen werden und genau da sei die Grenze, meint der Richter des DFB-Sportgerichts. Parteipolitische Äußerungen beispielsweise überschritten diese Grenze, dann sei mit Sanktionen zu rechnen.

Für welche Werte dürfen Spieler also Position beziehen, für welche nicht? Letztendlich sei das immer eine Einzelfallabwägung. Es gilt also zu diskutieren über die "nicht diskutierbaren" Werte.