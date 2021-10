Impfdebatte um Joshua Kimmich: "Privatsphäre respektieren"

Die Impfdebatte um Joshua Kimmich reißt nicht ab. Während viele den ungeimpften Nationalspieler für schlecht beraten halten, verteidigt die Spielergewerkschaft VDV den Fußballprofi aus dem schwäbischen Bösingen (bei Rottweil).

Carsten Ramelow, Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV, hat in der Impfdiskussion Partei für Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ergriffen. Es müsse "auch akzeptiert werden, wenn einzelne Spieler noch Bedenken vor Nebenwirkungen der Impfung haben und deshalb eine andere Meinung vertreten", wird Ramelow in einer Mitteilung der Spielergewerkschaft zitiert. "Das medizinische Konzept sieht in diesen Fällen vor, dass sich die Spieler dann weiterhin regelmäßigen Tests unterziehen müssen", sagte er: "Es gibt keine Vorzugsbehandlung für Fußballprofis. Die gesetzlichen Bestimmungen gelten auch für Beschäftigte in anderen Berufen."

Selbst Bundesregierung äußert sich

Am Samstag hatte sich Kimmich nach dem Bayern-Spiel gegen Hoffenheim in einem Interview erklärt, warum er bislang noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft ist: "Weil ich für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe was fehlende Langzeitstudien angeht." Daraufhin gab es von zahlreichen Experten Widerspruch.

In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, er hoffe darauf, dass Kimmich alle verfügbaren Informationen über die in der EU zugelassenen Impfstoffe "noch einmal auf sich wirken lässt" und sich doch noch gegen COVID-19 immunisieren lasse. Gleichzeitig betonte er, dass alle Fragen natürlich berechtigt seien.

Weitere Reaktionen in der Impfdebatte:

"Es ist seine private Entscheidung, das ist ganz wichtig zu beachten. Ich finde es aber schade. Joshua Kimmich ist ein Vorbild, zu dem die Leute aufschauen und dem man zuhört."

"Ich weiß nicht, warum wir einem Menschen nicht seine Meinung gönnen. Ich kann damit gut leben, dass er sagt, er lässt sich nicht impfen.“

"Als Vorbild, aber auch als Fakt wäre es besser, er wäre geimpft."