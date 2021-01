Guido Buchwald, Fußball-Weltmeister und Ehrenspielführer des VfB Stuttgart, hat in der TV-Sendung "SWR Sport BW" zur Führungskrise beim Fußball-Bundesligisten Stellung bezogen.

Zum Machtkampf zwischen Präsident Claus Vogt und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger meinte der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart: "Hitzlsperger ist mit seinem vier Seiten langen Brief zu weit in die Öffentlichkeit gegangen. Dafür ist er gerechterweise kritisiert worden." Buchwald wünscht sich, dass "der Streit schnell zu Ende geht und schnell Entscheidungen getroffen werden". Er hoffe, dass Hitzlspergers Entschuldigung weitere Gespräche unter vier Augen folgen würden.

Was intern genau passiert ist, sei für den einstigen VfB-Innenverteidiger jedoch "schwer zu beurteilen". Der Vereinsbeirat spiele in der Angelegenheit "eine unglückliche Rolle", findet Buchwald. "Er hat lange gewusst, dass Hitzlsperger sich auch bewirbt. Der Präsident ist eigentlich sein Chef, sein Aufsichtsratschef, das heißt Aufsicht und Rat geben. Er kann ihn in der Öffentlichkeit nicht einfach so anschießen." Buchwald ist darüber hinaus der Meinung, dass "die gleiche Person nicht Präsident und Vorstandsvorsitzender sein kann".

Mehr Zeit für den Wahlkampf

Bevor ein neuer Präsident gewählt werden könne, müsse "Ruhe einkehren. Das ist unheimlich wichtig", so der ehemalige VfB-Innenverteidiger. "Natürlich muss man die Datenaffäre aufklären. Und dann erwarte ich vom Vereinsbeirat, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, wen er aufstellt."

Den Termin der Präsidentschaftswahl am 18. März hält Buchwald für verfrüht. "Die Bewerber müssen Wahlkampf machen, sie brauchen etwas Vorlauf. Wenn der Abschlussbericht in der Datenaffäre erst Anfang Februar fertig ist, dann ist es eine sehr kurze Zeit bis zur Wahl", meint der 60-Jährige.

Özdemir über die Führungskrise

Buchwald feierte am Sonntag seinen 60. Geburtstag und war an diesem Tag live zu Gast bei SWR Sport BW. Glückwünsche kamen unter anderem von Cem Özdemir. Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete und bekennende VfB-Fan äußerte sich zur Führungskrise in Stuttgart. Für die öffentliche Kritik von Hitzlsperger an Vogt hat er wenig Verständnis: "Es passt überhaupt nicht zu ihm. Es ist gut, dass er sich dafür entschuldigt hat und das aus der Welt schafft. Jetzt ist der nächste Schritt, dass jeder sich auf seine Aufgabe beschränkt" so Özdemir. Für ihn seien die beiden Positionen im Verein ein bisschen wie "Bundeskanzler und Bundespräsident. Das ist auf zwei Köpfe verteilt, und so sollte es auch beim VfB sein."

Aus seiner Sicht als Fan wünsche er sich, dass beide beim VfB blieben. "Das hat unglücklich angefangen, aber warum sollte es nicht noch eine positive Wendung nehmen?", sagte Özdemir.