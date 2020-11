Er kennt beide Vereine gut, trotzdem drückt Giovane Élber im Champions-League-Duell mit Olympique Lyon nur dem FC Bayern die Daumen. Vor dem Halbfinale berichtet der Ex-VfB-Torjäger aus dem Münchner Mannschaftshotel in Lissabon.

An den 5. November 2003 kann sich Giovane Élber gut erinnern. An diesem Abend gewann er mit Olympique Lyon im Münchner Olympiastadion gegen seinen Ex-Verein, den FC Bayern, mit 2:1. "Da hat ein gewisser Giovane Élber mit der Nummer Neun das entscheidende Tor gemacht – und die Fans haben trotzdem gejubelt. Das war purer Wahnsinn", erinnert sich Élber. "Ich habe nicht gedacht, dass ich so von den Fans geliebt wurde. Alle haben meinen Namen gerufen, ich kriege heute noch Gänsehaut."

Giovane Élber übernachtet im Mannschaftshotel des FC Bayern

Am Mittwoch trifft der FC Bayern nun im Champions-League-Halbfinale auf Olympique Lyon. Giovane Élber ist als Markenbotschafter des FC Bayern in Lissabon vor Ort. Der 48 Jahre alte Brasilianer war zuvor mit der Mannschaft im Kurz-Trainingslager an der Algarve, jetzt wohnt er zusammen mit Gnabry, Kimmich & Co. im Mannschaftshotel. Vor dem wichtigen Spiel hat SWR Sport mit ihm über seine Vergangenheit bei beiden Vereinen gesprochen und sich vom ehemaligen Mittelstürmer eine sportliche Einschätzung eingeholt.

Sowohl Lyon als auch die Münchner sind in Topform. Beide haben auf ihrem Weg unter die letzten Vier große Gegner aus dem Turnier befördert. Die Franzosen, die zuerst Juventus Turin und dann Manchester City geschlagen haben, haben Élber sichtlich beeindruckt: "Ins Halbfinale kommt man nicht mit Glück. Sie haben sehr hart gearbeitet, sonst kann man diese Spiele nicht gewinnen."

Élbers Zeit in Frankreich: "Fußballerisch hat etwas gefehlt"

Das war nicht immer so. Nach sechs Jahren beim FC Bayern war der Angreifer 2003 zu Olympique Lyon gewechselt. Der Zustand des Vereins hatte ihn damals überrascht. "Ich hatte nicht den FC Bayern Frankreichs erwartet, aber der Verein war wie ein deutscher Zweitligist. Vieles war unprofessionell, die Trainingsbedingungen nicht optimal." Trotzdem holte Lyon die französische Meisterschaft, Élber traf elf mal.

Doch der Brasilianer fühlte sich nicht wohl. "Es war viel Neid da von meinen Mitspielern. Da wusste ich, dass ich dort nicht glücklich werden kann", erklärt Élber. "Die Fans waren gut, die Stadt ist schön, man kann sehr gut essen und Wein trinken. Aber fußballerisch hat mir damals etwas gefehlt." Nach nur eineinhalb Jahren verließ der Stürmer Frankreich wieder.

Der FC Bayern stolperte schon einmal über Lyon

Wenn der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend auf den Lissabonner Rasen tritt, erwartet der 48-Jährige eine konzentrierte Leistung. "Es gibt nur ein einziges Spiel. Da muss man alles geben", fordert der Brasilianer. Man dürfe die Franzosen auf keinen Fall unterschätzen.

Genau diesen Fehler hat der FC Bayern schon einmal gemacht – Giovane Élber war mit von der Partie. "2001 haben wir gegen Lyon eine Niederlage kassiert. Beim Mannschaftsbankett hat Franz Beckenbauer uns dann gesagt, dass wir wie die Traditionsmannschaft von Uwe Seeler gespielt hätten", erzählt er lachend. Das habe die Mannschaft hart getroffen. "Es hat aber gestimmt. Wir haben sie auf die leichte Schulter genommen. Gott sei Dank sind wir dann im Rückspiel weitergekommen." Am Ende der Saison holten Élber und der FC Bayern in der Königsklasse sogar den Titel.

Das 8:2 gegen Barcelona raubte Élber die Stimme

In der diesjährigen K.O.-Phase spielen die Münchner dominant. Den FC Chelsea schlug der deutsche Meister souverän in zwei Spielen. Das spektakuläre 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona verfolgte Giovane Élber live im Stadion und kam aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. "Ich habe bei jedem Tor gejubelt wie früher, als ich auf dem Platz war. Am Tag danach hatte ich keine Stimme mehr."

Wie schon Trappatoni sagte: "Hauptsache gewinnen"

Für das Spiel am Mittwoch ist Giovane Élber optimistisch. "Wenn wir mit der gleichen Konzentration wie gegen Barcelona ins Spiel gehen, kann nichts schiefgehen, glaube ich." Sein Tipp für die Partie: "2:0. Das reicht schon." Sein früherer Trainer, Giovanni Trappatoni, habe ihm früher erklärt: "1:0 gibt drei Punkte, 5:0 gibt auch nur drei Punkte." Hauptsache gewinnen also. Und darin kennen sich sowohl der FC Bayern, als auch Giovane Élber ja bestens aus.