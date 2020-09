Einst selbst Spieler des VfB Stuttgart, interessiert sich Giovane Élber auch heute noch sehr für den schwäbischen Traditionsklub. Im Interview spricht er über die Corona-Situation in Brasilien und die Arbeit in seiner Kinderhilfsstiftung.

Im Sommer 1994 wechselte der damals 22 Jahre junge Élber de Souza vom AC Mailand zum VfB Stuttgart. Dort bildete er mit Fredi Bobic und Krassimir Balakow das berühmte "Magische Dreieck." In der Saison 1996/1997 gewannen die Schwaben, angeführt vom Offensivtrio um Élber, den DFB-Pokal. Der Wechsel zum VfB war ein wichtiger Schritt in der Karriere des Brasilianers, der später unter anderem noch beim FC Bayern München aktiv war und sich dort in die Herzen der Fans spielte.

"Ich wollte eigentlich gar nicht zum FC Bayern wechseln"

Aber auch an die drei Jahre in Stuttgart erinnert sich der heute 48-Jährige, der seit vielen Jahren nur noch unter seinem Künstlernamen Giovane Élber bekannt ist, gerne zurück. "Beim VfB habe ich eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich dort als junger Spieler etablieren konnte", erklärt Élber im Interview mit SWR Sport. Dennoch folgte 1997 nach dem Triumph im DFB-Pokal der Wechsel zum FC Bayern.

Das magische Dreieck des VfB (1995-1997): Fredi Bobic, Krassimir Balakow und Giovane Élber (v.l.n.r.) Imago imago images / HJS

Im Sinne Élbers war dieser jedoch zunächst nicht. "Ich wollte eigentlich gar nicht zum FC Bayern wechseln. Unser damaliger Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder hat die Verträge mit Fredi Bobic und Krassimir Balakow verlängert, aber bei mir hat der gar nichts gesagt." Die Münchner zeigten damals großes Interesse an dem jungen Stürmer und waren bereit, viel Geld für den Brasilianer zu bezahlen. Somit willigte Mayer-Vorfelder ein. Élber nahm die Entscheidung jedoch sportlich. "Ich dachte mir nur: Ja mei, wenn das so ist, okay."

Markenbotschafter, Stiftungsvorsitzender und Rinderzüchter

Nach seiner erfolgreichen Zeit in München spielte Élber noch in Lyon und bei Borussia Mönchengladbach. Seine aktive Karriere beendete er schließlich in seiner Heimat in Brasilien bei Cruzeiro Belo Horiozonte. Heutzutage arbeitet der 48-Jährige als Markenbotschafter für den FC Bayern München. Nebenbei ist er erster Vorsitzender der Giovane-Elber-Stiftung, durch die Straßenkinder auf der ganzen Welt unterstützt werden. Diese Tätigkeit macht Élber glücklich: "Wenn Menschen auf mich zukommen, sich bei mir für die Unterstützung bedanken und sagen, dass sie ohne die Stiftung keine Zukunft gehabt hätten erfüllt mich das mit Stolz."

Zusätzlich betreibt der Brasilianer in seiner Heimat eine Farm mit knapp 6000 Rindern. Da Élber die meiste Zeit jedoch in seinem Büro in München sitzt oder für den FC Bayern unterwegs ist, betreut sein Schwager als Geschäftsführer die Farm. Um seine Arbeit und alle weiteren Projekte unter einen Hut zu bekommen, braucht es ein gutes Team. "Man benötigt Leute um sich, denen man vertraut, dann läuft das fast von alleine. Aber klar, man muss trotzdem immer Gespräche führen und alles kontrollieren. Bisher haben wir das gut hinbekommen", so Élber.

"Unsere Regierung hat den Ernst der Pandemie-Situation vernachlässigt"

Dennoch versucht Élber zweimal im Jahr für einige Tage in seiner Heimat Brasilien zu sein. So auch zu Beginn der Corona-Pandemie. Sein Aufenthalt ging allerdings länger als geplant. "Anfang März hat der FC Bayern uns gesagt, dass wir im Home Office arbeiten sollen. Ich bin dann nach Brasilien geflogen und habe gedacht, ich bin in zehn Tagen wieder in München. Am Ende waren es aber drei Monate, die ich in Brasilien verbracht habe", so Élber.

Eine Zeit, die Élber jedoch alles andere als genießen konnte. "Es war schlimm zu sehen, wie der brasilianische Präsident mit der Corona-Pandemie umgegangen ist und auch heute noch umgeht." Der 48-Jährige hat sich von den brasilianischen Politikern mehr Verantwortung erhofft. "Es sind sehr viele Menschen gestorben, die nicht sterben hätten müssen. Unsere Regierung hat den Ernst der Pandemie-Situation vernachlässigt."

Die Verbundenheit zum VfB bleibt bestehen

Egal ob in Brasilien, in München oder auf seinen Reisen als Markenbotschafter: Die Entwicklung des VfB Stuttgart verfolgt der 15-fache brasilianische Nationalspieler immer noch. "Letzte Saison habe ich mir jedes Spiel angeschaut und ich hoffe, dass der Verein in Zukunft in der Bundesliga bleibt. Der VfB gehört nicht in die 2. Liga."

Für die kommenden Jahre traut der 48-Jährige den Schwaben zu, sich wieder in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga zu etablieren. "Natürlich muss man erstmal kleine Brötchen backen, aber irgendwann wird der Verein wieder ganz oben mitspielen können. Man braucht einen langfristigen Plan und muss diesen Schritt für Schritt verfolgen. Ich wünsche mir, dass der VfB das schafft", so Élber.

Heute wie damals fühlt sich der Brasilianer der Stadt Stuttgart jedoch nicht nur sportlich verbunden. "Ich wollte damals nicht zum FC Bayern wechseln, weil das in Stuttgart wie eine Familie für mich war. Außerdem ist meine Tochter dort auf die Welt gekommen. Was soll ich sagen: Wir sind halt Stuttgart."