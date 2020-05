Neuigkeiten, Neuzugänge, Verletzte und vieles mehr. Am Ball bleiben mit dem Fußball-Ticker für die Klubs aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

+++ Bundesliga: Politik vertagt Entscheidung über Neustart +++

30.04., 16:51 Uhr: Der deutsche Profifußball muss weiter auf ein klares Signal für die Fortsetzung der aktuellen Spielzeit warten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten haben nach Informationen aus Teilnehmerkreisen eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der wegen der Corona-Krise ausgesetzten Bundesliga und des Vereinssports am Donnerstag vertagt. Bis zu den nächsten Beratungen am 6. Mai soll es dazu eine Beschlussvorlage von Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzleichefs der Länder geben.

+++ SV Sandhausen: Vertrag für Torhüter-Talent Benedikt Grawe +++

29.04., 12:50 Uhr: Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wird mit vier Torhütern in die nächste Saison starten. Das bisherige Trio aus Martin Fraisl, Rick Wulle und Philipp Heerwagen wird durch Nachwuchs-Keeper Benedikt Grawe erweitert. Der 20-Jährige wird aus der Oberliga-Mannschaft in den Profi-Kader rücken. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Außerdem wurde der Vertrag mit dem Ersatztorhüter Rick Wulle verlängert, er wäre zum 30. Juni 2020 ausgelaufen.

+++ Nächste Nationalspielerin verlässt SC Freiburg - Klara Bühl zum FCB +++

29.04., 10:47 Uhr: Der Frauenfußball-Bundesligist Bayern München hat Nationalspielerin Klara Bühl verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb die 19-Jährige einen Vertrag bis 2022. Bühl kommt vom Ligakonkurrenten SC Freiburg. "Hier war definitiv das Gesamtpaket entscheidend. Hinzu kommt, dass ich schon viele Gesichter aus der Nationalmannschaft und von meiner Zeit in Freiburg kenne, was bei der Eingewöhnungszeit helfen kann", sagt die Stürmerin über ihren Wechsel. Vor zwei Wochen war bereit bekannt geworden, dass auch die aktuelle Stammkeeperin Merle Frohms den SC Freiburg zum Saisonende verlassen wird. Sie wechselt zum Ligakonkurrenten 1. FFC Frankfurt (zukünftig Eintracht Frankfurt).

+++ SV Waldhof Mannheim erhält Lizenz für 2. Bundesliga +++

26.04., 13:31 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim, aktuell 2. der wegen des Coronavirus unterbrochenen 3. Liga, hat die Lizenz für die 2. Bundesliga für die Spielzeit 2020/21 von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten. "Wir freuen uns, dass wir die Lizenz für die kommende Spielzeit durch die DFL erhalten haben. Für uns ist dies ein weiterer Beleg für die gute Arbeit und Entwickung beim SV Waldhof Mannheim in den letzten Jahren", so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

+++ SV Waldhof Mannheim erfüllt DFB-Voraussetzungen für nächste Saison +++

24.04., 13:03 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim erfüllt alle Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an der nächsten Saison in der 3. Liga. Diese Entscheidung bekam der Traditionsklub vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt. "Wir sind sehr glücklich, dass sich die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate gelohnt haben und wir alle erforderlichen Voraussetzungen für die 3. Liga erneut erfüllt haben", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. "Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitern, Partnern und Sponsoren."

+++ Mit Özdemir und Staudt? VfB Stuttgart bekommt einen Expertenrat +++

24.04., 09:13 Uhr: Zweitligist VfB Stuttgart wird einen sogenannten Expertenrat bekommen. "Es wird ein Gremium, das dem Präsidium zur Verfügung steht, sich um verschiedene Themen kümmert, das eine Zweitmeinung sein kann, die wir bei Projekten mit einbeziehen können", sagte Präsident Claus Vogt im VfB-Podcast der "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". Als ein Kandidat für das Gremium gilt seit längerem der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Auch der ehemalige VfB-Klubchef Erwin Staudt zählt laut den Zeitungen zum Kandidatenkreis. Wann der Expertenrat starten soll, ist noch unklar.

+++ Viktoria Köln und Trainer Jürgen Kohler trennen sich am Saisonende +++

22.04., 16:32 Uhr: Viktoria Köln und der ehemalige Fußball-Weltmeister und Ex-Waldhof-Mannheim-Spieler Jürgen Kohler gehen vom Sommer an getrennte Wege. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem aktuellen U19-Trainer nicht verlängert. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. Offenbar steht die Trennung auch im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der 54 Jahre alte Kohler, der als Chefcoach sowohl mit der U19 (in die Junioren-Bundesliga) als auch mit der 1. Mannschaft (in die 3. Liga) Aufstiege feierte, sucht nun eine neue Herausforderung. "Es waren zwei wunderbare Jahre, die jetzt zu Ende gehen. In dieser Zeit konnte ich einige Talente weiterentwickeln, Ideen für das Nachwuchsleistungszentrum einbringen. Ich verstehe, dass Veränderungen nötig sind. Mir eröffnet das die Möglichkeit, für andere - perspektivisch interessante - Projekte bereitzustehen."

+++ SV Sandhausen verlängert mit Geschäftsführer und Sportchef +++

20.04., 17:10 Uhr: Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die Verträge mit seinem Führungsduo verlängert. Geschäftsführer Volker Piegsa und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erhielten jeweils neue Arbeitspapiere, wie der Club am Montag mitteilte. Über die Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart. "Nicht zuletzt auch die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, vor allem mit (Präsident) Jürgen Machmeier und Mikayil Kabaca auf der Führungsebene, haben mich bewogen mich langfristig an den SVS zu binden", sagte Piegsa laut Vereinsmitteilung.

+++ Hat der FC Chelsea Interesse an Freiburgs Luca Waldschmidt? +++

20.04., 11:19 Uhr: Der Premier-League-Club FC Chelsea soll einem Bericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Luca Waldschmidt vom SC Freiburg haben. Trainer Frank Lampard wolle eine offensive Verstärkung für die Londoner und sehe Waldschmidt dabei als mögliche Option, berichtete die englische Boulevardzeitung "The Sun".

Der SC Freiburg bleibt trotz des angeblichen Interesses des FC Chelsea an Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt gelassen. "Dass der Luca zurecht interessant für andere Vereine ist, ist klar", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach der Zeitung "Bild". "Es gab aber in dem Fall keine Kontaktaufnahme. Wir wissen von nichts."

Der 23 Jahre alte Waldschmidt hatte im vergangenen Herbst sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegeben und hat bislang insgesamt drei Länderspiele bestritten. Zuvor war er im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister geworden und war mit sieben Treffern in fünf Spielen bester Torschütze des Turniers gewesen.

+++ Talent Keitel unterschreibt Profivertrag beim SC Freiburg +++

16.04., 18:53 Uhr: Nachwuchsspieler Yannik Keitel ist beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Profi aufgestiegen. Über die Vertragslaufzeit des 20 Jahre alte Mittelfeldspielers machten die Badener am Donnerstag wie gewohnt keine Angaben. Am 29. Februar war Keitel beim 0:1 in Dortmund erstmals von Trainer Christian Streich in der Bundesliga eingesetzt worden.

"Yannik ist mit einem hohen Maß an Spielintelligenz ausgestattet und ist im zentralen Bereich sehr flexibel einsetzbar", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier über den Spieler, der bereits als 11-Jähriger zum Sport-Club gewechselt war.

+++ Sandhausen trainiert in Fünfergruppen +++

14.04., 14:09 Uhr: Zweitligist SV Sandhausen fährt seinen Trainingsbetrieb langsam hoch. Seit Dienstag trainiert die Mannschaft von Coach Uwe Koschinat in Fünfergruppen, zuvor hatten die Spieler des SVS in Zweiergruppen trainiert. "Alle vorgegebenen und notwendigen Hygienevorschriften werden aber nach wie vor befolgt. Das Kontaktverbot und die Abstandsregel werden natürlich berücksichtigt", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

+++ Hoffenheim und Freiburg siegen bei "Bundesliga Home Challenge" +++

12.04., 21:39 Uhr: Die TSG 1899 Hoffenheim ist auch nach dem 3. Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" ungeschlagen geblieben. Das TSG-Duo mit Bundesliga-Profi Munas Dabbur und TSG-Fan Marcel Schwarz besiegte den FC St. Pauli im elektronischen Spiel FIFA 20 mit 6:4.

Einen 7:3-Sieg konnte der SC Freiburg gegen den SC Paderborn verbuchen. Erneut für die Breisgauer erfolgreich: Nico Schlotterbeck. Der Abwehrspieler besiegte Paderborns FIFA-Stadtmeister Lucas Fiedler mit 3:1. Das Team des 1. FSV Mainz 05 mit unterlag dem FC Augsburg dagegen mit 1:10.

+++ SC Freiburg: Neues Stadion wird nicht wie geplant fertig +++

11.04., 11:44 Uhr: Das neue Stadion des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird nicht wie geplant fertig. "Beim Stadionbau wird es definitiv Verzögerungen geben", sagte SC-Finanzvorstand Oliver Leki am Samstag dem Kicker. Das zeitliche Ausmaß ließe sich angesichts der Corona-Pandemie, die sich auch auf die Bauwirtschaft auswirkt, "zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht seriös prognostizieren", sagte der 47-jährige Leki. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich beim ersten Heimspiel der Saison 2020/21 erstmals in der neuen 35.000-Zuschauer-Arena im Freiburger Norden antritt. Martin Haag, Baubürgermeister der Stadt, hatte den Zeitplan schon Anfang des Jahres und vor dem Ausbruch der Corona-Krise als "extrem ambitioniert" bezeichnet.

+++ Mainz-Stürmer Szalai hilft in der Heimat: 85.000 Euro gesammelt +++

10.04., 20:47 Uhr: Stürmer Adam Szalai vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 engagiert sich mit seiner Stiftung für den Kampf gegen die Folgen des Coronavirus in seinem Heimatland Ungarn. Gesammelt wurden nach Angaben von "bild.de" vom Freitag umgerechnet rund 85.000 Euro. Sie sollen Krankenhäusern, Rettungsdiensten und einem Kinder-Hilfswerk zugute kommen. «Normalerweise bin ich bei jeder Aktion auch vor Ort dabei, aber das ging ja jetzt nicht», erklärte der Angreifer. Szalai koordinierte das Projekt demnach per Video und Telefon. Sowohl der ungarische Fußballverband als auch Kollegen aus der Nationalmannschaft beteiligten sich dem Bericht zufolge.

+++ Erste Neuverpflichtung beim 1. FC Kaiserslautern +++

09.04., 11:49 Uhr: Mit Innenverteidiger Alexander Winkler präsentiert der 1. FC Kaiserslautern den ersten Neuzugang zur Saison 2020/21. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei von der SpVgg Unterhaching in die Pfalz und unterschreibt am Betzenberg für zwei Jahre. "Mit Alexander Winkler verpflichten wir einen der gestandensten Innenverteidiger der Dritten Liga. Alex hat in Unterhaching in den letzten Jahren immer wieder die Kapitänsbinde getragen und kommt mit der Erfahrung von knapp 100 Spielen in der DrittenLiga zu uns. Alex ist Linksfuß und bringt die richtige Mentalität für den Betze mit", wird FCK-Sportdirektor Boris Notzon in einer Mitteilung des Vereins zitiert.