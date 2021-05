per Mail teilen

Geloste Duelle, krasse Außenseiter und der Traum vom Spiel gegen einen Bundesligisten: Der Finaltag der Amateure hat einiges zu bieten. SWR Sport zeigt drei Spiele in der Konferenz und macht für Sie vorab den Faktencheck.

Wer darf vom Duell gegen einen Bundesligisten träumen? Bei den Pokalendspielen der Fußball-Landesverbände Rheinland, Baden und Württemberg geht es nicht nur um den Pokalsieg. Die Gewinner qualifizieren sich auch für die erste Runde des DFB-Pokals. SWR Sport überträgt drei Spiele am Samstag, 29.5., ab 14 Uhr in der Konferenz und hat die Finalteams gecheckt: Jeweils in den Kategorien Partie, Ligavergleich, Weg ins Finale, Ligacheck, Formcheck, Bester Torschütze, Spielort und Zuschauer.

Partie: TuS Rot-Weiß Koblenz vs. VfB Linz

Ligavergleich: Regionalliga Südwest (4. Liga) vs. Bezirksliga Ost (7. Liga)

Weg ins Finale: Ins Endspiel gelost

RW Koblenz war als ranghöchste Mannschaft im Verband gesetzt. Da der Pokal aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht rechtzeitig zu Ende gespielt werden konnte, entschied der Fußballverband Rheinland, den Gegner von Koblenz auszulosen. Bezirksligist VfB Linz setzte sich gegen 14 andere Mannschaften im Losverfahren durch. Einige Mannschaften verzichteten freiwillig auf eine Teilnahme bei der Verlosung, andere wiederum wären für den DFB-Pokal gar nicht spielberechtigt gewesen und schieden damit im Voraus aus. Die beiden ersten Runden des Pokals waren teilweise noch ausgespielt worden.

Ligacheck: Erfolgreicher Umbruch in Koblenz

TuS Rot-Weiß Koblenz: Im Vorjahr rettete der Corona-bedingte Saisonabbruch die Koblenzer vor dem Abstieg in die Oberliga. Mit neuem Trainerteam und einer umgekrempelten Mannschaft in der Saison 2020/21 liegt Koblenz nach 39 Spieltagen auf Platz zehn - und hat damit drei Spieltage vor Schluss die Klasse sicher. Die Qualifikation für den DFB-Pokal könnte den erfolgreichen Umbruch krönen.

VfB Linz: In der abgebrochenen Saison 2020/21 lag der frühere Rheinlandligist auf dem siebten Tabellenplatz (sechs Spiele, zehn Punkte). Zu Beginn der abgebrochenen Bezirksliga-Saison verlor Linz ein Vorbereitungsspiel gegen Koblenz mit 1:5. Doch Linz ist nicht nur aufgrund der schlechteren Spielklasse der krasse Außenseiter...

Formcheck: Koblenz im Saft, Corona-Nachteil bei Linz

RW Koblenz: Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen in der Liga. Letzten Samstag (22. Mai) rettete Koblenz in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Hoffenheim II, eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Bis zur 86. Minute führte Koblenz noch mit 1:0. "Wir zollen allmählich dem hohen Tempo in dieser Monstersaison Tribut", sagte Trainer Heiner Backhaus nach dem Spiel auf der Vereinsseite.

VfB Linz: Die Mannschaft hatte vor über einem halben Jahr das letzte Spiel in der Bezirksliga Ost. Erst wenige Tage vor dem Spiel gegen Koblenz durfte Trainer Behar Prenku nach langer Zeit wieder die ganze Mannschaft im Kontakttraining trainieren - Linz erhielt eine Ausnahmegenehmigung. Zuvor hielten sich seine Spieler aufgrund der Corona-Bestimmungen größtenteils individuell fit.

Bester Torschütze: Mustafa vs. Rott

RW Koblenz : Valdrin Mustafa: 17 Regionalliga-Tore in 36 Spielen. Der Mittelstürmer wechselt zur neuen Saison zu Drittligist SC Verl.

: Valdrin Mustafa: 17 Regionalliga-Tore in 36 Spielen. Der Mittelstürmer wechselt zur neuen Saison zu Drittligist SC Verl. VfB Linz: Manuel Rott: fünf Bezirksliga-Tore in sechs Spielen in der abgebrochenen Saison.

Spielort: Koblenz, Stadion Oberwerth

Zuschauer: Pro Verein dürfen 50 Fans ins Stadion (Stand: 27.05.2021)

TV-Tipp Welcher Verein aus dem Südwesten zieht in die erste DFB-Pokalrunde ein? SWR Sport zeigt am Samstag ab 14 Uhr live die Konferenz der Pokalendspiele der Fußball-Landesverbände Rheinland, Baden und Württemberg im SWR Fernsehen, im SWR Sport YouTube-Kanal & SWR Sport-Kanal der ARD Mediathek.

Partie: SV Waldhof Mannheim vs. FC-Astoria Walldorf

Ligavergleich: 3. Liga vs. Regionalliga Südwest (4. Liga)

Weg ins Finale: Zwei Verbandsligisten verzichten

Für das Halbfinale qualifizierten sich neben Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf auch die Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen und ATSV Mutschelbach. Mühlhausen und Mutschelbach verzichteten wegen der Corona-Bestimmungen aber auf die Halbfinalspiele.

Ligacheck:

Waldhof Mannheim: Eine Saison mit Höhen und Tiefen beendete Mannheim auf Platz acht. In der ersten Saison von Cheftrainer Patrick Glöckner geriet Mannheim nie in Abstiegsgefahr.

Astoria Walldorf: Auch Astoria Walldorf konnte sich der Abstiegsangst entziehen - aber erst nachdem beschlossen wurde, dass nur zwei statt der geplanten sechs Mannschaften aus der Regionalliga absteigen. Bei noch drei ausstehenden Spielen steht Walldorf in der Regionalliga Südwest auf dem 17. Platz von 22 Mannschaften.

Formcheck: Gute Form bestätigen?

Waldhof Mannheim: Am letzten Spieltag kam Waldhof gegen Uerdingen nicht über ein 1:1 hinaus. Zuvor feierte die Mannschaft drei Siege in Serie. Der Vorjahrressieger des Baden-Pokals geht mit breiter Brust in das Finale.

Astoria Walldorf: Die Formkurve zeigte zuletzt nach oben. Walldorf ist in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden). Walldorfs anfällige Defensive (69 Gegentore) könnte zum Problem werden.

Bester Torschütze: Ein Mannheimer bei Walldorf

Waldhof Mannheim: Dominik Martinovic (13 Tore, acht Vorlagen in 37 Drittliga-Spielen). Der 24-jährige Stürmer gehörte damit zu den besten vier Scorern der abgelaufenen Drittligasaison 2020/21. Martinovic wurde in der Jugend des VfB Stuttgart und Bayern München ausgebildet.

Astoria Walldorf: Giuseppe Burgio (12 Tore, fünf Vorlagen in 29-Regionalliga-Spielen). Der Gegner ist für den 32-Jährigen Mittelstürmer kein unbekannter: Burgio wurde in Mannheim geboren und spielte von 2015 bis 2017 für die "Buwe".

Spielort: Pforzheim, Stadion Brötzinger Tal

Zuschauer: keine Fans zugelassen

Partie: TSG Balingen Fußball vs. SSV Ulm 1846 Fußball

Ligavergleich: Regionalliga Südwest vs. Regionalliga Südwest

Weg ins Finale: Ulm wäre im Halbfinale auf den Sieger des Spiels Reutlingen gegen Bissingen getroffen. Da beide Mannschaften als reine Amateurteams Corona-bedingt nicht trainieren konnten, zogen die Spatzen kampflos ins Finale ein - und könnten zum vierten Mal hintereinander den WFV-Pokal gewinnen. Balingen setzte sich im Halbfinale gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:1 durch.

Ligacheck: Die Spatzen sind der Favorit

SSV Ulm: Nach 39 Spielen und 78 Punkten sind die Spatzen in der Regionalliga Südwest auf Platz vier. Auch ein Verdienst der Defensive: Nur die Kickers Offenbach (31) haben weniger Gegentore bekommen als die Spatzen (33).

TSG Balingen: Die Balinger rutschten zuletzt in der Tabelle auf Platz 15 ab und haben nach 39 Spieltagen 45 Punkte auf dem Konto. Cheftrainer Martin Braun hat seit seinem Amtsantritt im Januar 2020 die Mannschaft stabilisiert.



Formcheck: Titelverteidiger im Vorteil

SSV Ulm: Zwar verloren die Spatzen zuletzt gegen Spitzenreiter Freiburg II, dennoch sind sie in guter Form: Die sechs Spiele zuvor gewann Ulm alle und geht damit mit breiter Brust in die Mission Titelverteidigung.

TSG Balingen: Die Balinger strauchelten zuletzt und konnten nur eins der letzten vier Spiele gewinnen.

Bester Torschütze: Duell zweier Neuzugänge

SSV Ulm: Tobias Rühle, Winter-Neuzugang aus Uerdingen. Er schoss in der Regionalliga bislang zwölf Tore und bereitete elf Treffer vor. Auch seine Sturmkollgen Felix Higl und Anton Fink sind mit sieben respektive sechs Toren im Pokal treffsicher.

TSG Balingen: Simon Klostermann. Der Stürmer kam vor der Saison von Freiberg und schoss in der Regionalliga bisher zehn Tore.

Spielort: Stuttgart, Gazi-Stadion

Zuschauer: keine Fans zugelassen