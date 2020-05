Am Mittwoch soll bei einer Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten entschieden werden, ob und - wenn ja - wann die Bundesliga und die 2. Bundesliga trotz der Corona-Pandemie ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. SWR-Sportredakteur Jens-Jörg Rieck findet, es wird Zeit, dass der Ball wieder rollt.

Was ist das Großartige am Fußball? Dass er, in seinen besten Momenten, wie das Leben ist! So kann man es wohl sagen, und ich liebe das Leben, und ich will das es weitergeht!

Das Risiko ist kontrollierbar

Ein Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga ist nach dem vorliegenden Konzept der DFL für mich absolut vertretbar, denn wir reden hier von rund 1.700 relativ jungen Menschen, die in einem räumlich festgelegten Umfeld und Zeitraum kontrolliert aufeinandertreffen. Dass bei der ersten Untersuchungsrunde jetzt 10 Fälle im Profibereich auftauchten, ist nichts anderes als eine statistische Wiederspieglung der Verhältnisse in Deutschland.

Wo ist das Problem?

Und wenn nach diesem erfolgreichen Praxistest nun alle gesunden Spieler in eine sechs bis siebenwöchige Gruppen-Quarantäne gehen, einem Zeitraum, der übrigens einer EM oder WM mit vorangestelltem Trainingslager sehr ähnlich ist - wo ist dann das Problem? Wer sich jetzt wegen der nicht ausreichenden Corona-Tests für Problemgruppen meldet, dem sei noch einmal versichert, dass zurzeit etwa 400.000 Tests mehr pro Woche möglich wären und, dass die 25.000 Tests die DFL bis Saisonende einplant absolut unkritisch sind, zumal sie sich außerdem an den Kosten beteiligen will.

Der Fußball bewegt die Massen

Noch einmal, niemand würde davon profitieren, wenn der Fußball nicht spielt! Die Zahl der unmittelbar mit dem Fußball verbundenen 56.000 Arbeitsplätze mag im Umfeld des wirtschaftlichen Niedergangs vielleicht wenig beindruckend sein, aber für alle Zweifler an der Macht dieses Spiels vielleicht drei Beispiele aus meinem Job: Wenn ich für die Sportschau über die Bundesliga berichte, dann sitzen da im Schnitt 25 Prozent aller möglichen Zuschauer vor dem Fernseher. Es gibt in Deutschland keine andere Sportsendung, die mit so großer Tradition über Jahrzehnte die Menschen bindet und die Bundesliga-Konferenz im Radio steht dem in nichts nach. Sie ist ein Gigant im ältesten elektronischen Medium, fast acht Millionen sind Samstag für Samstag in allen Programmen der ARD dabei - es gibt kein Format mit nur annähernder Beliebtheit.

Und damit zu meinem letzten Beispiel, es stammt vom 19. Mai 2007: Der VfB hatte mit einem 2 :1 über Cottbus die sensationelle Meisterschaft perfekt gemacht und meine Aufgabe, in unserem Dritten Programm den Autokorso der Mannschaft zu übertragen, scheiterte grandios, denn die Spieler erreichten den Schlossplatz erst kurz vor Mitternacht. Es war eine unfassbare Nacht, zum ersten und bislang letzten Mal feierten mehr als 200.000 Menschen in Stuttgart!

Vielleicht haben Sie jetzt eine Ahnung von der Kraft dieses Spiels, eine Ahnung, warum ich glaube, dass ein bisschen dieser Kraft auch unserem Land in diesen schweren Tagen helfen kann … und deswegen: Anpfeifen! Bitte.