Der 29. Januar 2020 markiert das Ende einer beispiellosen Karriere: Nach 17 Jahren als Profi und 30 Jahren als Coach verabschiedet sich Friedhelm Funkel in den Ruhestand. Niemand hat mehr Bundesligaspiele auf dem Buckel.

Friedhelm Funkel hat 1.300 Erst- und Zweitligapartien als Spieler und Trainer bestritten. Als Spieler gewann er den DFB-Pokal, als Trainer schaffte er mit sechs Mannschaften den Aufstieg in die erste Bundesliga. In der Pfalz aber erinnern sie sich bei dem Namen Funkel vor allen Dingen an dieses eine Spiel: Uefa-Cup-Viertelfinale 1982. Der legendäre 5:0-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid.

Dauer 0:59 min Die Tore im Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid Das legendäre Uefa-Cup-Viertelfinale 1982. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt 5:0 gegen Real Madrid. Einer der Torschützen: "Schlitzohr" Friedhelm Funkel.

"Man hat mir ja immer nachgesagt, ich würde keine normalen Tore schießen, nur Abstauber, Glückstreffer und Traumtore", erinnert sich Friedhelm Funkel im Fußballmagazin "11 Freunde" an jenen magischen Fußballabend zurück.

Zweimal "typisch Funkel"

Funkel trifft zweifach. Beim 1:0 lässt Reals Schlussmann Augustin den Ball durch die Arme rutschen, beim 2:0 springt ihm ein Lattentreffer von Andy Brehme genau vor die Füße. "Typisch Funkel", erinnert sich Funkels damaliger Mitspieler Hannes Bongartz im Interview mit SWR Sport: "Er ist im Strafraum eine Schlange. Der hat ein Näschen für solche Sachen, das hat er immer schon gehabt."

Dauer 0:31 min Bongartz über Funkel: "Der hat ein Näschen." Das legendäre Uefa-Cup-Viertelfinale 1982 auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern siegt 5:0 gegen Real Madrid. Hannes Bongartz stand damals mit Friedhelm Funkel auf dem Platz und erinnert sich.

15 Minuten gespielt und die 1:3 Niederlage aus dem Hinspiel gedreht! Der Betze bebt und die Königlichen aus Madrid verlieren die Nerven: Real kassiert drei Platzverweise. Uli Stielike spielte seinerzeit für Real Madrid, steht an jenem denkwürdigen Abend auch auf dem Platz: "Einige von uns, muss man ganz klar sagen, haben durchgedreht. Zwei Rote Karten bis zur Halbzeit. Damit war das Spiel gegessen."

Dauer 1:02 min Uli Stielike: "Einige von uns haben durchgedreht." Das legendäre Uefa-Cup-Viertelfinale 1982 auf dem Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern siegt 5:0 gegen Real Madrid. Uli Stielike stand für die Königlichen auf dem Platz und erinnert sich.

Das legendäre Uefa-Cup Rückspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid – wir erinnern uns und schauen gemeinsam mit unserem Studiogast Friedhelm Funkel auf den aktuellen Fußball: Bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz am Sonntag um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen.