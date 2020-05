Samstagnachmittag, 15:30 Uhr. Endlich wieder Bundesliga! Diesen Gedanken hatten am vergangenen Wochenende viele Fußball-Fans in Deutschland. Im Fan-Lager des SC Freiburg sind in dieser Hinsicht jedoch viele Anhänger anderer Meinung.

Seit letztem Samstag rollt der Ball in der Bundesliga und der 2. Liga wieder. Vor allem für die zahlreichen Fans hat das lange Warten endlich ein Ende. Wenn auch nicht vor Ort im Stadion, so können die Anhänger die Geisterspiele ihrer Lieblingsvereine zumindest zu Hause auf dem Fernseher verfolgen. So auch die Partie des SC Freiburg bei RB Leipzig (1:1). Wir haben bei den SC-Fans zugeschaut, wie sie ihren Samstagnachmittag verbracht haben.

Gähnende Leere im SC-Fantreff

Im Fantreff neben dem Schwarzwaldstadion herrschte am Samstag Geisterstimmung. Die Inhaber, Vater und Sohn Bächle, dürfen erst diesen Montag wieder öffnen. Somit blieben die Bierbänke leer, der Grill aus und die Verkaufstheke zu. Hoffnungsvollen Anhängern, die trotz der Corona-Verordnungen an die Tür des Fantreffs klopften, mussten die beiden Männer schweren Herzens den Eintritt verwehren. "Fußball hin oder her, die Fans fehlen hinten und vorne. Ohne sie ist das nur der halbe Fußball", so Vater Bächle. Den Punktgewinn des SC Freiburg haben Vater und Sohn dennoch im Fantreff live auf dem Bildschirm verfolgt, wenn auch nur zu zweit.

Dauer 0:21 min "Da würden sie normalerweise Schlange stehen" "Da würden sie normalerweise Schlange stehen"

Gute Stimmung in privaten Haushalten

Auch Max Neuhauser bejubelte das Unentschieden seines SC, allerdings in den eigenen vier Wänden. Er traf sich mit drei seiner Kumpels vom Fanclub "The Jones Brothers", um das Spiel der Freiburger vor dem privaten Fernseher zu verfolgen. Neuhauser freut sich über die Fortsetzung der Bundesliga, wenn auch mit gemischten Gefühlen. "Ich kann die Personen verstehen, die dagegen sind, aber solange die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, finde ich es gut, wenn es wieder los geht", sagt Neuhauser.

Dauer 0:32 min "Ich finde es gut, wenn es wieder losgeht" "Ich finde es gut, wenn es wieder losgeht"

Zwar ging Neuhausers Tipp - ein 3:0-Auswärtssieg für den SC - nicht in Erfüllung, dennoch zeigte er sich nach dem Spielende zufrieden. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Geisterspiele in dieser Form weiterhin durchgeführt werden können. Das ist immer noch besser als nichts.", so Neuhauser.