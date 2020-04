In Fußballdeutschland brodelt es. Aber ist der Wut der Ultras gerechtfertigt? Hätte der DFB anders reagieren müssen? Das und mehr wurde am Sonntagabend bei SWR Sport BW diskutiert.

Neben Bundesliga-Profi Christian Gentner waren in SWR Sport in Baden-Württemberg zwei Fachleute aus der Fanszene des deutschen Fußballs zu Gast. Sophia Gerschel ist Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Die ausgebildete Soziologin unterstützt Fan-Initiativen und sucht das Gespräch mit Vereinen und der Polizei. Christoph Ruf ist freier Journalist und kennt sich in Ultragruppierungen bestens aus. Für sein Buch "Kurvenrebellen" etwa begleitete er die Stuttgarter Ultras "Commando Cannstatt". Er fordert vor allem eine differenzierte Sichtweise und mehr Verständnis.

Ruf findet Kollektivstrafe ungerecht

Die Kollektivstrafe gegen Auswärtsfans von Borussia Dortmund sieht er als Hauptgrund für die Aktionen und letztlich die Eskalation der letzten Wochen. "123 Dortmunder Fans tun etwas, das bestraft werden soll - und 3000 werden bestraft." Für Ruf ist das ungerecht: "Das würde ich als einer der übrigen 2900 auch empörend finden." Die Solidarisierung anderer Ultragruppen mit den Dortmundern sei daher nicht überraschend gewesen.

Fans auf Drei-Stufen-Plan nicht vorbereitet

Sophia Gerschel hatte vor allem den Eindruck, dass man nicht auf Proteste in diesem Ausmaß vorbereitet war. Am vorletzten Wochenende habe es "innerhalb von Minuten plötzlich so eine Eskalation" gegeben, mit der "so nicht zu rechnen war". Durch die konsequente Anwendung des Drei-Stufen-Plans durch die Schiedsrichter sei zudem die Handlungssicherheit aller Parteien verloren gegangen.

Unglückliche Reaktion des DFB

Ruf übte auch Kritik an der Reaktion des DFB. In den letzten Jahren hatte der Buchautor beobachtet, wie der Verband auf Ultragruppierungen zugegangen war. Daher könne Ruf es nicht verstehen, dass sich der DFB nun komplett auf die Seite von Dietmar Hopp stellte. "Für mich ist es völlig unverständlich, dass der DFB die Sichtweise von Dietmar Hopp so unkritisch übernommen hat. Alle Fans als rechtsextrem und Idioten zu bezeichnen, war nicht sehr hilfreich", sagte Ruf.