Vor dem Re-Start der Bundesliga und der 2. Liga am kommenden Wochenende sprechen sich europaweit mehrere hundert Fan-Gruppierungen gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus.

"United supporters of Europe". Unter diesem Namen treten zahlreiche Fan-Gruppen aus ganz Europa gegen die Durchführung von Geisterspielen ein. In einem offiziellen Appell an den europäischen Fußballverband (UEFA) fordern die Anhänger, den Spielbetrieb in den europäischen Ligen solange auszusetzen, bis in den Stadien wieder Zuschauer erlaubt sind.

Lokale Fans ebenfalls gegen Geisterspiele

Auch die Fan-Gruppe "Commando Cannstatt" aus Stuttgart ist Teil des Fan-Zusammenschlusses und unterzeichnete den internationalen Aufruf. "Quarantäne für den Fussball - Nein zu Geisterspielen" oder "Der Fussball wird leben - Euer Business ist krank", so betiteln die Ultras aus dem Schwabenland ihre aufgehängten Banner und Plakate. Wir haben Stuttgarter Bürger und Bürgerinnen über deren Einstellung zur aktuellen Corona-Situation im Profi-Fußball befragt.

Wie ist die Stimmung vor dem Bundesliga in der Stuttgarter Innenstadt? Wie ist die Stimmung vor dem Bundesliga Re-Start? SWR Sport hat sich in der Stuttgarter Innenstadt umgehört.

Auch Mehrheit der Deutschen gegen Neustart

Laut einer Umfrage blickt auch die Mehrzahl der Deutschen einer Fortsetzung der Bundesligen skeptisch entgegen. Wie aus dem "Deutschlandtrend" im ARD-Morgenmagazin an diesem Freitag hervorgeht, sprechen sich 56 Prozent gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus. 31 Prozent hingegen sind dafür, dass der Ball ab morgen wieder rollen soll. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball und ein Prozent der Befragten machte keine Angaben.

Stiller Protest zahlreicher Fans

Wenn nicht vor Ort im Stadion, dann eben in den eigenen vier Wänden vor dem Fernseher. Die Spiele der Bundesliga-Vereine können im TV verfolgt werden, zumal der Pay-TV-Sender Sky an den ersten beiden Spieltagen nach dem Re-Start die Samstagnachmittags-Konferenz frei empfangbar macht. Dass alle fußballverrückten Fans in Deutschland dieses Angebot nutzen werden, ist jedoch nicht zu erwarten.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Donnerstag über einen Fan des 1. FC Köln, der jedes Spiel seines Vereins live im Stadion verfolgt. Wenn dies einmal, zum Beispiel aufgrund einer Krankheit, nicht möglich ist, fiebert sie zuhause vor dem Fernseher mit. Doch diesen Samstag bleibt der Bildschirm aus. Auch SWR-Sportredakteur Johannes Seemüller zeigte in seinem Kommentar zu den anstehenden Geisterspielen auf, dass er diesen Samstag den TV auslassen wird und lieber eine Radtour machen werde. Es spricht vieles dafür, dass diese beiden Fußball-Fans nicht die Einzigen sind, die an diesem Wochenende auf eine Geisterstunde verzichten werden.