8.500 Fans in Leipzig, 1.000 in Mainz und gar keine in Bayern? Durch individuelle Regelungen kann jeder Klub machen, was er will. Das ist gegen fairen Wettbewerb - und gegen den oft zitierten Solidargedanken, meint SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher.

Vor einer Woche hieß es nach dem Gipfeltreffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten: Bundesliga mit Fans - das gibt’s frühestens im November. Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober bundesweit untersagt. Schade, dachte ich mir, aber angesichts steigender Infektionszahlen und täglicher Ticker-Meldungen über Corona-Infektionen und neuen RKI-Risikogebieten nachvollziehbar.

Zuschauerzahlen als abenteuerliches EKG quer durch Deutschland

Eine Woche später hat mal wieder der Postillon zugeschlagen - dachte ich mir. 8.500 Fans sollen am 20. September in der Red Bull Arena in Leipzig Platz finden. Das wären 20 Prozent Auslastung. Und das ist keine Satire, sondern genau so geplant, vorausgesetzt die Infektionszahlen in Sachsen steigen nicht stark an. So weit, so gut!

Doch Mainz 05 soll eine Woche vorher im DFB-Pokal vor 1.000 Zuschauern auflaufen, der Karlsruher SC vor 450, in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), so war am Mittwoch zu lesen, planen sie mit 5.000 bis 8.000 Heimfans. Zuschauerzahlen als abenteurliches EKG - ein Auf- und Ab der Fanscharen in Stadien.

Die Tickets zu Leipzig-Mainz werden zudem nur unter Dauerkartenbesitzern mit Wohnort in Sachsen verlost, um das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Was erst mal nach Stimmung und Atmosphäre klingt - endlich mal wieder - riecht bei näherem Hinsehen nach unlauterem Wettbewerb. Denn wo bleibt die Fairness, wenn es unterschiedlich viele Heimfans und keinen Auswärtssupport gibt?

Klar, das wäre von Bremen bis Freiburg gleich - und doch ist es für mich ein Unterschied, ob die Heimmannschaft von 8.000 oder von 400 Fans angefeuert wird. Die klassische Definition von fairem Wettbewerb wäre ausgehebelt - und somit auch die Sinnhaftigkeit.

8.500 Heimfans in Leipzig? 500 woanders? Die Fairness geht verloren!

Alles ist abhängig von regionalen Verfügungslagen, von unterschiedlichen Landesvorschriften. Jeder Verein verhandelt individuell mit den Gesundheitsbehörden. Das Vorgehen wäre alles andere als einheitlich, die Zuschauerzahlen ein Zickzackkurs quer durch Deutschland.

Kann das die Lösung sein? Selbst wenn 20 Prozent oder sogar mehr Auslastung mit Abstand, Mundschutz und ohne Alkohol machbar klingen, die regionalen Unterschiede machen ein einheitliches und damit sinnvolles Konzept für mich zunichte. Übrigens: Der Rekordmeister aus München würde zwei Tage vor dem Leipzig-Spiel - Stand jetzt - ohne Zuschauer spielen.

Was ist mit den unteren Ligen?

Ob nun 450 Fans beim KSC, 8.000 beim Drittligisten Rostock, der die Ticketeinnahmen sicher gebrauchen kann, oder mehr als 8.500 bei einem unter anderem durch Brause-Millionen finanzierten Klub, der buchstäblich sowieso recht "flüssig" daher kommt... Schnell ist man wieder bei der Frage nach den klammen Amateurvereinen, die Zuschauereinnahmen dringend brauchen. Wie sind dort die Regelungen? Sollen bayrische Amateurklubs etwa weiter ohne Ticketeinnahmen auskommen?

Dass es nicht überall einheitlich sein kann, liegt auf der Hand, aber zumindest innerhalb der Ligen muss es einen Konsens geben. Gegen den Zuschauer-Zickzackkurs, für fairen Wettbewerb und Solidarität im Sport.

