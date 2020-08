per Mail teilen

Mitte September stehen für die Bundesligisten und Zweitligisten die ersten Pflichtspiele der neuen Saison an. Die Wochen davor nutzen die Vereine, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. SWR Sport gibt einen Überblick, wie die Vorbereitung der Südwestklubs abläuft.

Am zweiten September-Wochenende soll der Ball im DFB-Pokal rollen, die ersten Pflichtspiele der neuen Runde stehen an - auch für die Vereine aus dem Südwesten. Die Wochen davor arbeiten die Klubs daran, bis dahin in Topform zu sein. SWR Sport zeigt, wie die Vereine das erreichen wollen.

Mittwoch, 05. August: Trainingsauftakt in Hoffenheim

Donnerstag, 13. August: Testspiel gegen SV Wehen Wiesbaden (in Zuzenhausen, 15:30 Uhr)

Sonntag, 16. August: Start des Trainingslagers in Rottach-Egern

Weitere Testspiele während des Trainingslagers sind in Planung

Sonntag, 23. August: Ende des Trainingslagers in Rottach-Egern

Samstag, 29. August: Testspiel gegen Mainz 05 (in Zuzenhausen, 13:00 Uhr)

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen den Pokalsieger aus Sachsen)

18. September - 20. September: 1. Bundesliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)

Montag, 10. August: Trainingsauftakt in Freiburg

Samstag, 15. August: Testspiel gegen Karslruher SC (in Freiburg, 14:30 Uhr)

Donnerstag, 20. August: Start des Trainingslagers in Schruns

Zwei weitere Testspiele während des Trainingslagers sind in Planung

Samstag, 29. August: Ende des Trainingslagers in Schruns

Samstag, 05. September: Weiteres Testspiel (Gegner steht noch nicht fest)

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen den Pokalsieger aus Baden)

18. September - 20. September: 1. Bundesliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)

Dienstag, 04. August: Trainingsauftakt in Mainz

Mittwoch, 12. August: Testspiel in Mainz (Gegner steht noch nicht fest)

Samstag, 15. August: Testspiel gegen Würzburger Kickers (in Mainz, 14:30 Uhr)

Montag, 17. August: Start des Trainingslagers in Mainz

Mittwoch, 19. August: Testspiel gegen VfB Stuttgart (in Mainz, 16:00 Uhr)

Samstag, 22. August: Testspiel gegen SV Sandhausen (in Mainz, 14:00 Uhr)

Samstag, 22. August: Ende des Trainingslagers in Mainz

Samstag, 29. August: Testspiel gegen TSG Hoffenheim (in Zuzenhausen, 13:00 Uhr)

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen den Pokalsieger aus Niedersachsen)

18. September - 20. September: 1. Bundesliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)

Montag, 03. August: Trainingsauftakt in Stuttgart

Samstag, 08. August: Testspiel gegen SV Sandhausen (in Stuttgart, 11:00 Uhr)

Freitag, 14. August: Testspiel gegen Olympique Marseille (in Marseille, 17:00 Uhr)

Mittwoch, 19. August: Testspiel gegen Mainz 05 (in Mainz, 16:00 Uhr)

Samstag, 22. August: Start des Trainingslagers in Kitzbühel

Samstag, 29. August: Ende des Trainingslagers in Kitzbühel

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen den Pokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern)

18. September - 20. September: 1. Bundesliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)

Mittwoch, 05. August: Trainingsauftakt in Heidenheim

Samstag, 15. August: Testspiel gegen SCR Altach (in Heidenheim)

Mittwoch, 19. August: Start des Trainingslagers in Weiler im Allgäu

Samstag, 22. August: Testspiel gegen SCR Altach (in Weiler im Allgäu)

Dienstag, 25. August: Ende des Trainingslagers in Weiler im Allgäu

Samstag, 29. August: Testspiel gegen SpVgg Unterhaching (Spielort steht noch nicht fest)

Freitag, 04. September: Testspiel gegen FC Ingolstadt (in Ingolstadt)

Samstag, 05. September: Testspiel gegen FC St. Gallen (Max-Liebhaber-Pokal, in Heidenheim)

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen SV Wehen Wiesbaden)

18. September - 21. September: 1. Zweitliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)

Mittwoch, 29. Juli: Trainingsauftakt in Sandhausen

Samstag, 08. August: Testspiel gegen VfB Stuttgart (in Stuttgart, 11:00 Uhr)

Freitag, 14. August: Start des Trainingslagers in Ketsch

Samstag, 15. August: Testspiel gegen AS Nancy (in Ketsch, 17:00 Uhr)

Sonntag, 16. August: Ende des Trainingslagers in Ketsch

Samstag, 22. August: Testspiel gegen Mainz 05 (in Mainz, 14:00 Uhr)

Mittwoch, 02. September: Start des Trainingslagers (Ort steht noch nicht fest)

05. September/06. September: Weiteres Testspiel (Gegner steht noch nicht fest)

Sonntag, 06. September: Ende des Trainingslagers (Ort steht noch nicht fest)

11. September - 14. September: 1. Runde DFB-Pokal (gegen den Pokalsieger aus Hessen)

18. September - 21. September: 1. Zweitliga-Spieltag (Gegner steht noch nicht fest)