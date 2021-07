Auch im Südwesten haben tausende Fans der italienischen Nationalmannschaft den Sieg im Finale der Europameisterschaft gegen England gefeiert. Unsere Reporter waren live dabei.

"Es ist alles angerichtet", so beginnt Michael Bollenbacher die Live-Schalte aus der Pasticcheria Paradise in Fellbach für das SWR Fernsehen. "Es gibt schon einen 2,80 meter hohen Pokal. Einen EM-Pokal, der steht schon hier, der dann nachher vielleicht in die Höhe gestemmt wird." Und tatsächlich: Direkt neben dem SWR-Reporter steht ein fast drei Meter hoher, selbst gebauter, Papp-Pokal.

"It's coming rome", so die süffisante Devise der rund 500 erwartungsfrohen Italiener in Fellbach - angelehnt natürlich an die Textzeile "It's coming home" aus dem Song "Three Lions" der britischen Band Lightning Seeds. Rund 184.000 Menschen mit italienischen Wurzeln leben in Baden-Württemberg. Damit stellen Italiener die zweitgrößte Volksgruppe nach der türkischen Community (rund 250.000) dar. Und auch in Rheinland-Pfalz sind rund 30.000 Einwohner italienischer Herkunft. Kein Wunder also, dass bereits der italienische Finaleinzug im Südwesten gehörig gefeiert wurde.

"Es kann ziemlich laut werden heute"

Auch Mainz zeigten sich die Italien-Fans von Beginn an in feierfreudiger Stimmung - auch wenn die Party im Centro Italia in Mainz Mombach etwas kleiner gehalten wurde als ihr Pendant in Fellbach. Rund 40 Fans zählte SWR-Reporter Benjamin Wüst. "Hier gibt's keine Fragezeichen", so der Reporter, "hier gibt's nur Ausrufezeichen! Hier glauben alle an ihre Azzuri." Nicht anderes in Fellbach.

"Es kann ziemlich laut werden heute", warnte der italienische Fan Francesco am SWR-Mikrofon vor. Er sollte recht behalten. Rund drei Stunden später brachen nach dem Elfmeterschießen alle Dämme. Zum ersten Mal seit 1968 durfte Italien wieder einen EM-Titel feiern - und der Südwesten feierte mit.