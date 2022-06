eFootball-Meister Dylan Neuhausen im Trikot des SC Freiburg

Dylan Neuhausen ist Profi im Videospiel FIFA und Deutscher Meister im eFootball. Sein Lieblingsverein in der Bundesliga ist der SC Freiburg.

Dylan "DullenMIKE" Neuhausen gehört zu den besten FIFA-Spielern weltweit. Mit 16 Jahren hat er sein erstes internationales Turnier gespielt und jetzt im "Grand Final" der Virtual Bundesliga (VBL) abgeräumt. Nachdem er zweimal den Titel knapp verpasst hat, konnte er sich Anfang Juni die Meisterschale und damit 40.000 Euro Preisgeld sichern.

Der 19-jährige setzte sich mit 5:0 (1:0 auf der Xbox und 4:0 auf der PlayStation) gegen den Vorjahres-Meister Umut "RBLZ_Umut" Gültekin durch. "Ich kann es immer noch nicht realisieren", sagt Dylan im Gespräch mit SWR Sport. Beim Turnier hatte Dylan die Schweizer eSports Organisation "NEO" vertreten und sich dazu entschieden, im Freiburg Trikot zu spielen.

"DullenMIKE" ist großer Fan des SC Freiburg

Wenn man für eine Organisation spielt, muss man sich immer einen Bundesligisten aussuchen. Für Dylan war klar, welches Jersey er tragen will: Das der Breisgauer. Dass der SCF bisher nicht im eSport an den Start geht, war dem eFootballer nicht wichtig.

"Das war mir komplett egal. Ich habe auch letztes Jahr schon das Trikot getragen, weil ich den Verein einfach mag."

Sein Vater sei früher schon Freiburg-Fan gewesen. Als Dylan angefangen habe, die Breisgauer zu verfolgen, spielten noch Spieler wie Papiss Demba Cissé und Christian Streich wurde gerade Trainer. Der 19-jährige Neuhausen ist in Emmendingen bei Freiburg geboren, später dann umgezogen. Die Liebe zum SC Freiburg blieb aber bestehen.

"Das hat mir damals so gut gefallen und seither ist es einfach immer der gleiche Verein geblieben", meint Neuhausen. Für Streich findet "DullenMIKE" einfache Worte: "Super Trainer". Vor allem die Pressekonferenzen finde er immer sehr cool. "Als Freiburg-Fan hast du keine Trainer-Sorgen, wie das bei anderen Vereinen der Fall ist", meint der eSportler. Auch einige Spieler vom SC Freiburg haben ihm nach seiner gewonnen Meisterschaft geschrieben und beglückwünscht.

Keine lange Pause nach der gewonnen Meisterschaft

Knapp eine Woche nach dem Finale startete die "FIFA Club Serie" mit der entscheidenden Qualifikation für die Klub-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Für Dylan ist es die erste Klub-WM, für die er sich in seiner vierten FIFA-Saison mit seinem Teampartner qualifiziert hat.

Jetzt kann Dylan erstmal bisschen entspannen und fährt mit seinen Kumpels in den Urlaub nach Mallorca. Ende Juni heißt es aber nochmal alles geben. Es stehen die Einzel-Playoffs für die Weltmeisterschaft an. Mitte Juli folgt dann die WM in Kopenhagen. Damit endet die Saison, also quasi Urlaub für die FIFA-Profis, bis das neue Spiel im Oktober erscheint.

eFootball ist für Dylan mittlerweile sein Hauptberuf

Ein Coach, stundenlange Trainingssessions und viel Energie: Was er mit FIFA 10 auf der Playstation 3 von seinem Vater begonnen hat, ist mittlerweile nicht mehr nur ein Zeitvertreib, sondern sein Hauptberuf. "Wenn man es professionell macht, kann man davon leben. Wir bekommen ja ein monatliches Gehalt und dazu kommen noch die Preisgelder."

Der eSport entwickelt sich immer mehr. Die deutsche Meisterschaft wurde sogar im Fernsehen gezeigt. Für den 19-Jährigen war es ein wichtiger Schritt: "Wenn Schach ein Sport ist, ist es eFootball schon lange."