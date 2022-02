"Mr. Sportschau": Ernst Huberty wird 95 Jahre alt

Er hat den deutschen Sportjournalismus geprägt wie kaum einer nach ihm. Über 20 Jahre lang moderierte Ernst Huberty die Sportschau im Ersten. Seine Karriere begann er beim Südwestfunk.

17. Juni 1970, WM-Halbfinale: Erst in der Nachspielzeit erzielt Deutschland den 1:1-Ausgleich gegen Italien und schafft es so in die Verlängerung. Statt begeistert zu schreien, bleibt der damalige Kommentator Ernst Huberty sachlich und sagt nur: "Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger." Torschütze Karl-Heinz Schnellinger spielt damals in Italien für den AC Mailand, diese Wendung will Ernst Huberty unbedingt klarmachen.

Reine Nacherzählungen vom Spielgeschehen seien nicht sein Stil, beschreibt er einmal seine Art zu kommentieren: "Jetzt stehen die Leute alle auf den Tischen, umarmen sich, herzen sich, küssen sich und du hältst einen Vortrag über wieso und warum? Nein, halt den Mund. Entmündige nicht die Menschen, sondern lass sie mit diskutieren und mit leben."

Als Sportreporter nach Baden-Baden

Die unaufgeregte Art ist ein Markenzeichen von Ernst Huberty. In Trier geboren, arbeitet er zunächst als freier Journalist für regionale Zeitungen und macht dann ein Volontariat bei der "Koblenzer Zeitung". 1950 wechselt er als Sportreporter zum Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden. 1957 holt ihn der WDR dann nach Köln. Huberty übernimmt zusammen mit Addi Furler die Sportschau im Ersten.

1968 steigt Huberty sogar zum Sportchef des WDR auf, moderiert aber weiterhin auch die Sportschau. Noch populärer wird er durch das neue, interaktive Format "Tor des Monats".

Filmrollen per Hubschrauber ins Studio

Bis zu 150.000 Zuschauer schreiben Postkarten an den WDR und wählen so das jeweils spektakulärste Tor der vergangenen vier Wochen. Nicht nur die Postkarten mussten damals noch analog geschickt werden, auch die Filmrollen der Spielaufnahmen aus den Stadien mussten rechtzeitig ins Studio. "Wir haben uns für Hubschrauber entschieden, weil die gar keine Hindernisse hatten auf der Autobahn," erzählt Huberty aus den Anfängen der Sportschau.

1982, nach 21 Jahren als Sportschau-Moderator, beendet gerüchteweise eine Spesen-Affäre Hubertys Karriere vor der Kamera. Auch die Leitung der Sportredaktion muss er abgeben. Huberty arbeitete von da an nur noch als Reporter für den WDR. In den letzten Jahren seiner Karriere wechselte Huberty zu Privatsendern und coachte dort unter anderem Oliver Welke und Johannes B. Kerner.

Ernst Huberty wechselte vom WDR zum Privatsender Premiere. picture-alliance / Reportdienste SVEN SIMON

2002 gibt er ein einmaliges Comeback als Sportreporter beim Spiel Kaiserslautern gegen Leverkusen. Gewohnt ruhig, gewohnt sachlich. Am Dienstag, den 22.02.2022, wird "Mr. Sportschau" 95 Jahre alt.