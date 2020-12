Der "Zuschauer-Flickenteppich" beschäftigt auch vor dem Start von Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga Fans und Vereine. Im Pokal reichten die Besucherzahlen von 0 bis rund 10.000. Der FCK hofft, dass zum ersten Spiel gegen Dresden wenigstens ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen.

In Kaiserslautern waren Zuschauer im Pokal nicht erlaubt, in Mainz durften gegen Havelse 1000 rein, in Mannheim waren beim Waldhof 452 da. Abhängig sind die Zahlen nicht von einem generellen prozentualen Anteil an der Stadiongröße oder einer begrenzten Höchstzahl an Fans, sondern jedes örtliche Gesundheitsamt entscheidet selbst, ob es Ausnahmeregelungen für Fußballvereine gibt und was diese dann genau erlauben. So soll es bis Ende Oktober erst einmal weitergehen. Ein Durcheinander, verteilt über die ganze Republik, das also auch während der ersten sechs Bundesligaspieltage anhalten wird. Trotzdem ist DFL-Chef Christian Seifert der Ansicht, dass es nicht unfair zugeht.

Eine Wettbewerbsverzerrung ist für mich was anderes. Und wenn sie so wollen, findet dann auch jede Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft als Wettbewerbsverzerrung statt, denn da gibt’s auch ein Heimteam und in einem Stadion hats 80.000 und da ist es auch lauter als in einem Stadion mit 15.000. Und wir sprechen immer noch, soweit ich das sehe, das ist ja das Ziel, spätestens bis zum 31.Oktober eine bundesweite Lösung zu finden. Das sind sechs Spieltage, statistisch gesehen für jeden drei Heimspiele – also würde ich das scharfe Schwert der Wettbewerbsverzerrung mal stecken lassen. Christian Seifert, Geschäftsführer DFL GmbH

Auch für viele Fans geht der Begriff "Wettbewerbsverzerrung" zu weit, trotzdem spricht zum Beispiel Jost Peter von der bundesweiten Fanvereinigung "Unsere Kurve" davon, dass die Bedingungen bei Geisterspielen zumindest für alle gleich gewesen seien. Es sei natürlich nicht Aufgabe der Gesundheitsämter, sich um die sportliche Fairness zu kümmern, aber trotzdem gäbe es jetzt einen "Flickenteppich von verschiedenen Wettbewerbsbedingungen", so Peter.

Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz: 10 Prozent der Kapazität darf genutzt werden

Auch in Mainz sind viele Fans unzufrieden mit der aktuellen Situation. Viele Mitglieder der aktiven Fanszene waren gegen Havelse nicht im Stadion, so zum Beispiel auch Sebastian Schneider, Vorstand der Supporters Mainz. Ihm fehlt einfach zu viel von dem, was den Stadionbesuch aus macht: "Es kommt ja auch noch hinzu, dass man nicht mit Freunden und Bekannten hingehen kann, man hat einen festen Platz, man kann sich noch nicht einmal aussuchen, wer neben einem sitzt. Insofern fehlt, glaube ich, ganz vielen das Elementare an einem Stadionbesuch." Schneider hat Verständnis dafür, dass die Vereine weitermachen wollen, versuchen wollen, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen. Er hält es aber auch für fraglich, ob man in Zeiten der Corona-Pandemie mit vielen Menschen auf engem Raum sein muss.

Es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Vereine wieder versuchen auch Zuschauer in Stadien zu lassen, es zeigt aber auch wieder das, was wir von Anfang an auch kritisieren, es soll wieder business as usual sein, es wird immer weiter gemacht. Sebastian Schneider, 1. Vorsitzender Supporters Mainz e.V.

Am Freitag verkündete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: In Rheinland-Pfalz dürfen in Zukunft 10% der Zuschauerkapazität in Stadien genutzt werden - vorausgesetzt es gibt ein Hygienekonzept. Das letzte Wort haben weiterhin die Gesundheitsämter. Somit gibt es zumindest eine einheitliche Regelung in diesem Bundesland - auf eine bundesweite Lösung hofft die DFL bis zum 31.Oktober.