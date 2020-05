Die Bundesliga spielt wieder - der Amateurfußball steht wegen des Coronavirus immer noch still. Wie genau und vor allem wann es weitergeht, ist immer noch offen.

Nichts ist los. Kein Spiel. Kein Training. Zum Beispiel bei Südwest Ludwigshafen oder beim FSV Salmrohr. Einziger Vorteil: Der Rasenplatz liegt wie Teppich da, ist so gut wie lange nicht.

Christian Rauen, Vorsitzender des FSV Salmrohr macht sich seine Gedanken wie es weitergehen soll und schaut ein wenig unverständlich Richtung Profifußball: "Ich kann nicht verstehen, wie nach acht bis neun Wochen Lockdown, die Bundesligisten, die Milliarden umsetzen, mit dem Rücken an der Wand stehen und pleite sind. Da kann ich nur sagen; die haben schlecht gewirtschaftet."

Maik Unfricht, sportlicher Leiter von SV Südwest Ludwigshafen ist der gleichen Meinung: "Man fühlt sich ein bisschen veräppelt, aber man muss schon sagen, dass der Verlust bei uns ertragbarer ist."

Und ganz oben spielt die Bundesliga

Ludwigshafen. Das altehrwürdige Stadion an der Mundenheimer Straße. Nur Südwestplatz genannt. Jahrzehntelang gehörte der Verein zu den Topklubs der Region. Fester Bestandteil der Oberliga Südwest. Ende der Neunziger ging es bergab. Südwest spielt jetzt in der Bezirksliga Vorderpfalz. Mit sieben Punkten Vorsprung führt das Team von Maik Unfricht die Tabelle an. Die Runde ist abgebrochen, aber erst im Juni entscheidet sich, wie gewertet wird. Bis auf weiteres steht bei Südwest der Trainingsbetrieb still. "Auf was sollen wir uns denn vorbereiten, das ist doch schon mal die erste Frage. Ein Wettkämpfer bereitet sich auf seine Wettkämpfe vor, nur die finden im Moment nicht statt. Und die Auflagen, die wir bekommen haben und die man zu beachten hat, da macht es im Moment keinen Sinn, jetzt den Trainingsbetrieb wieder zu starten".

Salmrohr greift nächste Saison neu an

Auch in Salmtal beim FSV Salmrohr findet kein Training statt. Wenn überhaupt sollen erstmal die Kinder wieder trainieren. Nicht aber die erste Mannschaft. Dabei kickte die gerade richtig erfolgreich. Der FSV war zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison Dritter in der Rheinlandliga. Nur einem Punkt hinter dem Spitzenreiter. Beste Aufstiegschancen also, doch der Verband hat am vergangenen Samstag offiziell alle Ligen im Rheinland abgebrochen. Es gibt keine Absteiger und nur die Erstplatzierten steigen auf. Der Vorsitzende des FSV Salmrohr, Christian Rauen, zeigt Verständnis: "Es ist so, da kann kein Verband etwas dafür. Es ist einfach schade, aber da kann man nichts machen. Wir greifen einfach nächste Saison wieder an".

Was bringt die Zukunft?

Die Zeit steht still in bei vielen Amateurvereinen, während in der Bundesliga der Ball rollt. Was wird bleiben nach dieser Corona Zeit? Maik Unfricht vom SV Südwest Ludwigshafen hat einen Wunsch: "Ich hoffe, dass alles ein bisschen ruhiger wird. Emotionen gehören zwar dazu beim Sport, aber ich hoffe, dass die Emotionen ein kleines bisschen runter gehen. Ich glaube schon, dass man da ein klein bisschen bedachter wird". Ein schöner Gedanke. Hoffentlich bleibt es nicht nur ein Gedanke.