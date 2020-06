per Mail teilen

Freitag, der 13. März 2020. Dieses Mal war es wirklich ein "Unglücks-Freitag". An diesem Tag haben wir schlagartig alles runtergefahren. Das komplette Vereinsleben stand still. Ein Erfahrungsbericht.

Kein Fußball, keine Damengymnastik, kein Kinderturnen, kein Volleyball. Das sind nur einige der Sportarten, die mein Heimatverein, die SG 03 Harxheim, normalerweise anbietet. Der Verein hat knapp 1.200 Mitglieder. 300 davon spielen Fußball. Die Jüngsten, die Bambinis, können sich noch nicht mal die Schuhe binden. Der Älteste bei den Alten Herren ist Jahrgang 1937. Alle mussten "von jetzt auf gleich" sämtlichen Sport im Verein einstellen. Die Saison der Fußballer wurde erst unterbrochen und letztlich - nach langem Hin und Her und vielen zähen Überlegungen und Sitzungen - am 3. Juni vom Verband abgebrochen. Unsere C-Jugend steigt als Tabellenführer auf, die D-Junioren zum Glück nicht ab.

Gefeiert werden können diese Erfolge nicht. Auch das ist schade für die Kinder, Eltern und Trainer. Ein "Glückwunsch zur Meisterschaft", übermittelt in einer WhatsApp-Gruppe mit drei lustigen Emojis, ist halt doch nicht das Gleiche, wie ein großes Grillfest zum Saisonabschluss mit kleinen Geschenken für die Jungs und Mädchen.

Bringt die Corona-Pandemie den Verein in finanzielle Schieflage?

Keine Spiele, keine Einnahmen. Der Vereinskiosk musste (und muss immer noch) geschlossen bleiben. In Harxheim haben wir Glück, dass wir uns zu 80 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Diese Gelder sind trotz still liegendem Vereinsleben geflossen. Es kamen Nachfragen. "Wieso muss ich zahlen, obwohl der Verein nichts leistet?"

Klar konnten wir nichts leisten, keine Übungsstunden anbieten, aber dankenswerterweise hat der Landessportbund Rheinland-Pfalz seine Vereine in solchen Fragen unterstützt. Und so konnten wir uns rechtlich absichern, dass der Mitgliedsbeitrag nicht zwingend an ein Sportangebot gekoppelt ist. Finanziell hat die Coronakrise unserem Verein bis jetzt kaum geschadet.

Schrittweise Lockerungen - Wie setzen wir sie um?

Nach zehn Wochen Stillstand durften wir das Vereinsleben Mitte Mai wieder ein bisschen hochfahren. Natürlich unter strengen Hygieneauflagen. Die Halle war noch ein bisschen länger zu, die Indoor-Sportlerinnen und Sportler müssen sich teilweise immer noch gedulden. Outdoor konnte es schon früher wieder losgehen.

Aber mal eben den Sportplatz mähen, Bälle raus und los geht’s? Nein! Die Umsetzung war und ist mehr als schwierig. "Die Landesregierung plant, Sport im Freien wieder zu erlauben". Mit dieser Ansage war die Euphorie erstmal groß. Bis zur tatsächlichen Öffnung sind dann aber nochmal fast drei Wochen vergangen. Zunächst galt es, die wöchentlich aktualisierte Landesverordnung mit den diversen Regeln zu erhalten, zu lesen und zu verstehen. Was bei der ein oder anderen juristischen Textpassage gar nicht mal so einfach war und ist. Die Behörden mussten letztlich entscheiden und den Platz freigeben. Daumen hoch oder Daumen runter? Kreisverwaltung, Verbandsgemeinde, Ortsbürgermeister - alle haben ihr Bestes gegeben. Aber es hat Zeit gekostet, ein tragfähiges Hygienekonzept zu erarbeiten. Und am verschlossenen Sportplatz schauten die Kinder weiter traurig durch den Zaun, denn sie wollten einfach nur kicken.

Drei Baumärkte, aber kein Desinfektionsmittel

Während die Ämter beraten haben, ob und wie sie den Platz freigeben, mussten wir alles coronagerecht herrichten. Abstandsmarkierungen auf dem Boden, Ein- und Ausgänge festlegen. Erst im dritten Baumarkt gab es überhaupt noch Desinfektionsmittel, leider völlig überteuert. Inzwischen dürfen die Fußballer endlich wieder trainieren, aber dabei keine Zweikämpfe führen und sich so wenig wie möglich auf dem Sportgelände begegnen. Kopfbälle sollen vermieden werden. Wichtigste Regel: Vor und nach dem Training Hände waschen und desinfizieren. Wer sich falsch verhält, darf nicht mehr mitkicken. Erklären Sie das mal einem Achtjährigen, der nach zehn Wochen endlich wieder seine Kumpels sieht. Die Trainer müssen vor und nach jeder Übungsstunde Bälle, Hütchen, Stangen, also das komplette Trainingsmaterial desinfizieren. Die Hygieneanforderungen für die "Ehrenamtler" sind riesengroß.

Die Sache mit dem "Trainingsrückstand"

Zum Schluss noch ein Erfahrungsbericht am Beispiel des eigenen Körpers. Die "Alten Herren" heißen ja "Alte Herren", weil eben alle "Alte Herren" sind. Das bedeutet übersetzt: Im Kopf spielt man immer noch mindestens Landesliga, der Körper hat aber bestenfalls noch Kreisklassenformat. Nach zehn Wochen Sportpause überschätzt man sein Leistungsvermögen vollkommen. Aufgedreht wie ein kleines Kind hat es einfach nur Spaß gemacht, endlich mal wieder gegen den Ball zu treten. Torschuss, Passen, Laufen, diverse Trainingsformen ohne Körperkontakt. Das ist überraschenderweise intensiver als ein übliches "AH-Training". Die Folgen sind schmerzhaft. Auch drei Tage nach der ersten Einheit tut immer noch alles weh. Humpelnd durchs Büro. Der Spott der Kollegen schmerzt ebenfalls. Auch wenn die "dritte Halbzeit", das Bierchen danach mit den Kickkumpels, (noch) ausfallen musste - es hat unheimlich gut getan, wieder seinem Hobby nachgehen zu können. Das Beste: Der Platz ist durch die fast dreimonatige Pause so gut wie noch nie. Grün, dicht, keine Löcher, teppichgleich. Dazu der Geruch von frisch gemähtem Rasen. Allein dafür hat sich der ganze Aufwand gelohnt.

Achim Scheu ist hauptberuflich Redakteur in der SWR Sportredaktion. In seiner Freizeit arbeitet er u.a. als ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei der SG 03 Harxheim (Rheinhessen) und ist leidenschaftlicher "AH Kicker".