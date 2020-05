Am Mittwoch soll bei einer Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten entschieden werden, ob und - wenn ja - wann die Bundesliga und die 2. Bundesliga trotz der Corona-Pandemie ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. SWR-Sportredakteur Detlev Lindner findet, dass die Saison nicht fortgesetzt werden sollte.

Mich hat Schauspielerei im Fußball schon immer genervt. Diese vor Schmerz zuckenden Fußballleiber, die sich auf dem Rasen wälzen, nachdem ihnen vom Gegenspieler die gegelte Frisur durcheinander gewirbelt wurde. Nicht mein Ding!

Nach dem entlarvenden Video von dem mittlerweile bei Hertha BSC suspendierten Profi Salomon Kalou ist mir klar geworden: Viele Fußballer nehmen die Corona Problematik nicht ernst genug - oder vielleicht nur dann, wenn sie offiziell von Medien dazu vernommen werden. Was für ein überflüssiges Theater!

Dauer 1:39 min Contra: Die Klubs haben ihre Hausaufgaben schlampig gemacht Am Mittwoch soll bei einer Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten entschieden werden, ob und - wenn ja - wann die Bundesliga und die 2. Bundesliga trotz der Corona-Pandemie ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. SWR-Sportredakteur Detlev Lindner findet, dass die Saison nicht fortgesetzt werden sollte.

Ignoranz auch bei anderen Klubs?

Danke von meiner Seite an Kalou, der mir die Ignoranz etlicher Hertha-Spieler und Beschäftigten in Wort und Bild dokumentiert hat. Bei den anderen 35 deutschen Profi-Vereinen könnte das ähnlich sein. Was hilft da ein noch so ausgeklügeltes und gefeiertes Hygienekonzept mit Serientestes der Deutschen Fußball Liga, wenn manche Profis einfachste Verhaltensregeln missachten? Für mich passt das in die Überheblichkeitsecke der Goldsteaks, einfliegenden Friseure, PS-protzenden Autos und dicken Gehaltschecks.

Angst vor Corona-Infektionen

Mir ist aber auch klar, dass bei vielen Fußballern von nun an die Angst mitspielen wird. Sagen wird’s kaum einer. Der Kölner Birger Verstraete hats getan, um nach einem Termin mit dem Verein wieder zurückzurudern.

Kein Mindestabstand, keine Schutzmaske, dafür viel Körperkontakt. Trotz Schnelltests - das Infektionsrisiko bleibt enorm hoch und wird von der Politik und den Vereinen in Kauf genommen. Und das nur um schlecht wirtschaftende Klubs am Leben zu erhalten, die ihre Hausaufgaben schlampig gemacht haben? Wie auch eine Menge anderer Fans, könnte ich mir bessere Stimmungsaufheller als trotzlose Geisterspiele mit klatschenden Pappkameraden vorstellen. Das muss nicht sein - dieser Fußball wird nicht Mittelpunkt meines Samstag nachmittags.