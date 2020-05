Claus Vogt ist nicht nur Präsident des VfB Stuttgart, sondern auch Fußballfan. In der Sendung "SWR Sport in BW" kritisierte er die Kommerzialisierung des Fußballs deutlich – und erklärte, wie er den Profifußball und die Fans wieder zusammenbringen will.

Wirtschaftlich zu denken ist für Claus Vogt ganz normal. Der 50-jährige Schwabe hat 2010 sein eigenes Unternehmen gegründet und sich mit Erfolg am Markt behauptet. Seit knapp einem halben Jahr ist er nun VfB-Präsident. In diesem Amt will er seine unternehmerische Expertise mit einbringen. Vor allem aber will er auf die Fans zugehen.

Vogt als besorgter Fußballfan

Denn auch Claus Vogt ist Fußballfan – und er macht sich Sorgen über die Entwicklung der deutschen Profiligen. "Der Fußball entfernt sich immer mehr von der Basis", sagte er im Gespräch bei SWR Sport BW. Das System befinde sich in einer "Blase, die jetzt platzen könnte". Seine Vorbildfunktion hat der Sport laut Vogt verloren: "Ein glaubwürdiger Vertreter der Amateure oder Jugendbereiche ist der Fußball schon seit Jahren nicht mehr."

Studie zeigt erschreckende Ergebnisse

Um das zu ändern, hat Claus Vogt 2017 den Verein FC PlayFair gegründet. Eine eigens angefertigte Studie zum Stimmungsbild der deutschen Fußballfans brachte ein deutliches Ergebnis: Viele Anhänger waren frustriert von der Kommerzialisierung des Sports, knapp 87 Prozent der 17.000 Befragten stimmten zu, dass es im Profifußball nur noch um das Geld gehe. Die DFL wollte damals davon nichts hören.

Spieler sollen Beraterprämien bezahlen

Vogt wünscht sich ein Umdenken. Mit dem FC PlayFair hat der VfB-Präsident Vorschläge erarbeitet, die den deutschen Profifußball reformieren könnten. Da geht es zum Beispiel um eine Gehaltsobergrenze nach amerikanischem Vorbild.

Außerdem fordern die Gründer des Vereins, dass die Regeln des Financial Fairplays auch in den nationalen Ligen gelten – und dass Spieler die immens hohen Beraterhonorare selbst zahlen. So könne man die Clubs entlasten und Ablösesummen senken.

"Play in Germany" als Gütesiegel

Gerade in der Corona-Krise will Claus Vogt über diese Veränderungen sprechen. "Wenn wir diese Punkte jetzt nicht diskutieren, wann dann?", fragt er. Für eine Diskussion, die "ehrlich und glaubwürdig" sein soll, gebe es keinen besseren Zeitpunkt.

Dabei blickt der Funktionär auch auf die soziale Verantwortung des Sports. "Der Fußball hat vielleicht noch gar nicht gemerkt, was er für eine gesellschaftlich verbindende Kraft hat", so Vogt am Sonntagabend.

Den Profifußball kann er aber nicht in kurzer Zeit allein umkrempeln. Das ist Vogt bewusst. Aber man könnte mit den richtigen Signalen den Anfang machen – und eine Vorbildfunktion in Europa einnehmen. Claus Vogt stellt sich das wie eine Art Gütesiegel vor: Wie "Made in Germany" könne man vielleicht "Play in Germany" etablieren. Also mit einem echten, fannahen Fußballprodukt Profis aus aller Welt anlocken. Die Verantwortlichen der DFL davon zu überzeugen, wird eine Herkulesaufgabe.