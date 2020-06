Die Europäische Fussball-Union (UEFA) will die europäischen Klubwettbewerbe möglichst noch im August zum Abschluss bringen. Ein eventuelles Finalturnier könnte in Frankfurt und Umgebung stattfinden.

Die Vereinshymne von Eintracht Frankfurt wird zwar nicht den Ausschlag geben - das Lied vom Fußball im "Herzen von Europa" könnte demnächst aber eine ganz neue Bedeutung bekommen. Schließlich soll die Mainmetropole mit ihrer Umgebung bis nach Mainz und Sinsheim zu den Kandidaten für die Ausrichtung eines möglichen Finalturniers der Champions League im August gehören.

Laut der "Bild" hat die UEFA am Mittwoch Ausschreibungsunterlagen an die Mitgliederverbände geschickt. Die Gastgeberstadt muss offenbar vier Stadien benennen, die in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern liegen. Im Fall von Frankfurt gehören dazu auch die Stadien der Südwestklubs FSV Mainz 05, TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Kaiserslautern und Karlsruher SC.

Rouven Schröder: "Haben Kenntnis davon"

Sportvorstand Rouven Schröder vom FSV Mainz 05 bestätigte entsprechende Planspiele. "Kenntnis davon haben wir definitiv. Es ist auch schön, dass unser Stadion mit genannt wird und im Fokus ist.", sagte Schröder. Er betonte allerdings auch: "Es ist aber noch nicht spruchreif, irgendwelche Dinge zu bewerten und öffentlich zu benennen."

Auch Alexander Rosen, Sportchef der TSG Hoffenheim, bremste die voreilige Euphorie. "Ich glaube, die UEFA ist sich bei dieser Frage selbst noch nicht im Klaren.", so Rosen. Darüberhinaus betonte der TSG-Sportchef jedoch, dass man in Sinsheim natürlich darüber nachdenken werde, falls konkrete Anfragen den Verein erreichen sollten.

Im Gegensatz zu Schröder und Rosen wollten die UEFA und der Deutsche Fussball-Bund (DFB) die Sachlage nicht konkret kommentieren. "Wir schauen uns zusammen mit den Klubs, Ligen und nationalen Verbänden alle Optionen an. Das betrifft den Zeitrahmen sowie den Modus, in dem gespielt werden soll. Bislang wurden noch keine Entscheidungen getroffen, das sollte sich aber beim Treffen des Exekutivkomitees am 17. Juni ändern", heißt es von der UEFA. Darauf baut auch der DFB. "Die UEFA arbeitet an Konzepten, um möglichst im August die Klubwettbewerbe zum Abschluss zu bringen. Der DFB vertraut darauf, dass die UEFA hier gute Lösungen haben wird", so DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Neben Frankfurt werden auch Städte in den Ländern Portugal und Russland als möglicher Gastgeber des Finalturniers gehandelt. Ein Blitzturnier mit K.o.-Spielen ohne Zuschauer könnte dabei eine mögliche Lösung sein.