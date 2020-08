Sie spielen beide in der Regionalliga Südwest und doch ist der SSV Ulm klarer Favorit im wvf-Pokalfinale gegen die TSG Balingen. Der SSV lässt finanziell und personell die Muskeln spielen - doch Balingen weiß, wie man Ulm weh tut.

Bis auf die Tatsache, dass der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß aus der Donau-Stadt stammt, haben der SSV Ulm und der FC Bayern München nicht viel gemeinsam. Beide aber wollen an diesem Wochenende das"Triple" - wenn auch in ganz unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Mission Pokal-Hattrick, danach Mission 3. Liga

Während die Bayern in Lissabon nach Europas Krone greifen, ist der SSV Ulm heiß drauf, im dritten Jahr in Folge den wfv-Pokal in die Höhe zu stemmen und damit erneut in den DFB-Pokal einzuziehen. Unvergessen bleibt der Ulmer DFB-Pokal-Auftritt aus dem Jahr 2018, als die Spatzen bundesweit Schlagzeilen schrieben: Im Donaustadion kegelte der Regionalligist aus Schwaben keinen geringeren als den damaligen Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der 1. Runde raus. Doch auch dieses Jahr beeindruckt Ulm nach der Corona-Pause. In den letzten fünf Spielen schoss Ulm 32 Tore, im Halbfinale des wvf-Pokals schossen die Ulmer Drittliga-Absteiger Großaspach mit 6:0 nach Hause.

Erfolgsschlagzeilen schreiben will Ulm künftig auch im Ligabetrieb: Nach Jahren der Pendelei zwischen Ober- und Regionalliga und drei Insolvenzen will der ehemalige Bundesligist in den kommenden drei Jahren in die 3. Liga aufsteigen. Finanzielle Grundlage dafür bildet die Ausgliederung der Profi-Abteilung Anfang des Jahres. Mit Finanzspritzen zweier Investoren, vielversprechenden Transfers, etwa der von Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink, und der Handschrift seines DFB-Pokal-erprobten Cheftrainers Holger Bachthaler (2018 & 2019 mit Ulm, 2014 mit Illertissen) gilt Ulm jetzt schon als Schwergewicht der kommenden Regionalliga-Saison.

Live ab 14:45 Uhr: Balingen – Ulm

Balingen-Ulm live auf SWR.de und auf Youtube SWR Sport

Am Samstag (14.45 Uhr bei SWR.de und auf Youtube SWR Sport) heißt der Gegner im Gazi-Stadion TSG Balingen. Der Klub aus dem Zollernalbkreis steht zum ersten Mal im württembergischen Pokalfinale. Man kennt sich aus der Regionalliga, auch wenn die beiden Teams in der Tabelle zuletzt Welten trennten: Ulm rangierte am Ende der abgebrochenen Saison ganze 24 Punkte vor Balingen. Die Mannschaft aus dem Zollernalbkreis ist einzig wegen des coronabedingten Saisonabbruchs nicht abgestiegen. Nur elf Zähler und ein Torverhältnis von 24:57 hatte das Team von Trainer Martin Braun bis zu diesem Zeitpunkt. Wegen Corona spielt Balingen aber auch kommende Saison in der prallgefüllten Regionalliga Südwest, in der dann 22 Teams spielen.

Die TSG ist nur wegen Corona nicht abgestiegen

Balingen schätzt die Lage realistisch ein, schiebt Ulm die Favoritenrolle zu, auch weil man sich selbst eher als „Oberligist in der Regionalliga“ sieht. Balingens Etat ist deutlich geringer als der des SSV. Zudem sind - im Gegensatz zu den Ulmern - fast alle Balinger Spieler Amateure. Und dennoch hofft Trainer Martin Braun, der als Spieler in den 90-ern mit dem SC Freiburg in die Bundesliga aufgestieg, auf die berühmte Außenseiter-Chance.

Das letzte Regionalliga-Duell entschied Balingen für sich

Die direkten Duelle jedenfalls sprechen eine weniger deutliche Sprache: Von neun Spielen konnte die TSG Balingen vier gewinnen - nicht zuletzt das letzte Aufeinandertreffen September 2019: Mit 3:1 besiegte die TSG den SSV im Ulmer Donaustadion. Auf den Sieger des Schwaben-Duells wartet in der 1. DFB-Pokalrunde übrigens Zweitligist Erzgebirge Aue.