Axel Roos ist eine Legende des 1. FC Kaiserslautern. Zwischen 1984 und 2001 bestritt der 55-Jährige 328 Spiele für die Roten Teufel. Heute leitet der Ex-Profi eine Fußballschule in Kaiserslautern - und muss in Zeiten der Corona-Krise kreativ sein.

85 Kinder und Jugendliche trainieren in der Fußballschule von Axel Roos - normalerweise. In Zeiten der Corona-Pandemie gelten natürlich auch für das Trainingscamp in Kaiserslautern die allgemeinen Auflagen, wonach unter anderem Sport in Gruppen und Körperkontakt untersagt sind. Und so herrscht auch bei bestem Wetter auf dem grünen Rasen gähnende Leere.

Doch Not macht erfinderisch. Roos versorgte seine Schüler via Handy mit verschiedenen Challenges. "Ich habe die Aufgabe, dass die Jungs auch in der Corona-Zeit trainieren. Zum Beispiel, den Ball zu jonglieren und aus zehn Metern in eine Tonne treffen. Kaum hatte ich die Nachricht abgeschickt, dass sie dass probieren sollen, kamen auch schon die ersten Videos", erzählt er im Gespräch mit SWR Sport von der regen Resonanz auf die gestellten Aufgaben.

Auch die Eltern sind begeistert

Seine Jungs macht es Spaß, sie legten via Video richtig los. So kickten sie sich bis jetzt kreativ durch die Krise. "Home-Soccerschooling" nach Art von Axel Roos. Seine Ideen begeisterten allerdings nicht nur die Heranwachsenden - sie kamen auch bei den Erwachsenen gut an. "Die Jungs haben mich angeschrieben, rasch aber auch ihre Eltern. Man merkt dann, dass ihnen mit den Wochen die Kreativität flöten geht. Da sind sie für jede Hilfe dankbar und jede Aufgabe glücklich", so der frühere Profi, der mit dem FCK 1991 und 1998 deutscher Meister wurde.

Neben den sportlichen auch musikalische Aufgaben

Doch nicht nur sportlich hat Roos kreative Ideen. Der frühere Kicker spielt privat gerne Klavier und hat seinen Jungs auch musikalische Aufgaben geschickt. Auch hier gab es viele Rückmeldungen, aus denen Roos einen Musikclip machen und seinen Jungfußballern schicken will..

Das sind für Roos aktuell die positiven Aspekte. Doch klar ist auch, dass die Kaiserslauterer Legende unglücklich darüber ist, dass es seiner privaten Fußballschule in Zeiten der Corona-Krise nicht gut geht. Kredite laufen noch, Einnahmen brechen weg.

In dieser Situation hilft Roos seine Bodenständigkeit, die er sich auch nach dem Karriereende bewahrt hat. "Ich bin halt in der glücklichen Lage, lange Fußball gespielt zu haben. Da konnte ich einiges auf die Seite schaffen. Davon zehre ich heute noch. Wenn man vernünftig gelebt hat kann man was damit anfangen", sagte er. Trotzdem hofft Roos, dass es bald weitergeht. Und er nicht mehr so einsam auf dem Trainingsplatz seines Fußballcamps ist.