Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern stehen auf einem Abstiegsplatz. Doch die Lage ist alles andere als hoffnungslos, wie der Blick in die Geschichtsbücher zeigt. Es gab schon einige hochdramatische und spannende Aufholjagden.

Die Mainzer müssen nur in ihre eigenen Annalen schauen, um ein beeindruckendes Beispiel für gelungene Aufholjagden zu finden. Am 28. Spieltag der Zweitliga-Saison 1995/96 standen die 05er mit fünf Punkten Abstand zum rettenden Ufer auf einem Abstiegsplatz. Mit einem 3:0-Sieg im vorletzten Heimspiel gegen den MSV Duisburg kletterte das damalige Team von Wolfgang Frank dann über die Abstiegslinie und sicherten sich im Saisonfinale mit einem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum den Klassenerhalt.

Auch der FCK kann Aufholjagd

Wie Aufholjagd geht, hat auch der 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga-Saison 2002/03 eindrucksvoll gezeigt. Am 16. Spieltag hatten die Roten Teufel, die seinerzeit von Eric Gerets trainiert wurden, einen Rückstand von acht Punkten auf das rettende Ufer. Doch Kapitän Ciriaco Sforza und seine Mannschaft ließen die Köpfe nicht hängen und kämpften sich Spiel um Spiel nach vorne. Am Ende landete der FCK, dessen Trikot damals auch Miroslav Klose trug, auf Platz 14 der Tabelle.

Milan Sasic und Stefan Kuntz als Retter

Die emotionalste Aufholjagd der Lauterer fand aber in der Zweitliga-Saison 2007/2008 statt. Am 19. Spieltag hatte der FCK fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Im Februar 2008 übernahm Milan Sasic das Traineramt, am 8. April wurde Stefan Kuntz zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Bis zum vorletzten Spieltag befanden sich die Lauterer auf einem Abstiegsplatz, so dass es zum Fernduell mit Osnabrück, Augsburg und Kickers Offenbach kam. 48.500 Fans pilgerten auf den Betzenberg und sahen sich das Spiel der Roten Teufel gegen den 1. FC Köln an. Die Lauterer siegten mit 3:0 und retteten sich damals vor dem Abstieg in die neu gegründete 3. Liga. Unvergessen das Bild der Retter Kuntz und Sasic gemeinsam im strömenden Regen, umringt von den Lauterer Fans, die den Stadion-Innenraum geflutet hatten.

Ein Tor mehr rettet Eintracht Frankfurt

Eine der spektakulärsten Aufholjagden der Bundesliga endete erst am letzten Spieltag der Saison 1998/99. Auch dabei war der 1. FC Kaiserslautern beteiligt, der zum Finale gegen die Frankfurter Eintracht antreten musste. Die Hessen hatten am 30. Spieltag bereits sechs Punkte Rückstand, kämpften sich aber so weit nach vorne, dass es am 34. Spieltag zum Fernduell mit dem Club aus Nürnberg kam. Bis zur 85. Minute führte die Eintracht bereits mit 4:1 gegen den FCK, Nürnberg lag mit 0:2 hinten. Doch in dieser Minute gelang den Clubberern der 1:2-Anschluss, Frankfurt wäre abgestiegen gewesen. Dann schlug die Stunde von Jan Age Fjörthoff, der FCK-Keeper Andreas Reinke mit einem Übersteiger verlud und zum 5:1 traf - die Eintracht war gerettet mit einem Tor mehr als die Nürnberger.

Hoffenheims doppelte Aufholjagd

Auch die TSG Hoffenheim hat schon zwei Mal bewiesen, dass sie Aufholjagd kann. In der Saison 2012/13 hatte die TSG am 24. Spieltag fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Im April wurden Trainer Marco Kurz und Manager Andreas Müller entlassen, Markus Gisdol übernahm den Trainerjob, Alexander Rosen wurde zum Leiter Profifußball befördert. Am Ende der Saison stand die TSG auf dem Relegationsplatz und musste gegen den 1. FC Kaiserslautern ran. Hoffenheim gewann beide Spiele und blieb dadurch in der Bundesliga. Auch drei Jahre später fehlten der TSG fünf Punkte bis zum Relegationsplatz, diesmal allerdings am 20. Spieltag. Huub Stevens legte seinen Trainerjob im Februar 2016 aus gesundheitlichen Gründen nieder, Julian Nagelsmann übernahm. Am Ende der Saison standen die Hoffenheimer auf Platz 15 und waren damit gerettet.