Der Weg von Arno Michels klingt nach einem Traum: Einst coachte er an der Seite von Thomas Tuchel Mainz 05, inzwischen arbeitet er mit Stars wie Neymar, Mbappé und Di Maria zusammen. Seit 2018 ist der Trierer Co-Trainer bei Paris Saint-Germain, holte bisher sechs nationale Titel. Am Wochenende dann als Krönung sein erstes Champions League-Finale, das er schon zwei Tage später wieder sachlich analysiert. Und über seine "zweite Ehe" mit Thomas Tuchel spricht.

Der Bayern-Schwabe Thomas Tuchel und der Trierer Arno Michels - das Trainer-Duo ist ein eingespieltes Team. "Wir haben ein sehr inniges Verhältnis, es ist wie eine zweite Ehe", sagt Michels im Exklusiv-Interview mit SWR Sport. Seit elf Jahren arbeiten die beiden zusammen.

Elf Jahre an Tuchels Seite

2006 machten sie gemeinsam den Trainerschein an der Sporthochschule in Köln, drei Jahre später holte Tuchel den heute 52-Jährigen in die Bundesliga nach Mainz. Seitdem ist Michels an seiner Seite, erst in Dortmund, jetzt bei PSG. Über den Mensch Thomas Tuchel spricht er auch abseits des Platzes nur positiv: "Er klebt nicht nur am Fußball."

"Sehr extremer" Druck

Gemeinsam mit Tuchel muss Michels auch viel Druck aushalten, gerade bei den Finalspielen der vergangenen Wochen. Die Scheich-Besitzer von PSG wollen vor allem eines: Dass das Team, in das sie hunderte Millionen Euro investiert haben, den Champions-League-Titel nach Paris holt. "Persönlich habe ich den auch als sehr extrem empfunden. Es ist nochmal was anderes, wenn du in einem Finalturnier keine Chance mehr hast, das zu korrigieren."

Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt

Michels schaffte es mit PSG ins Champions-League-Finale, der Ausgang ist bekannt. Zwei Tage nach dem 0:1 gegen Bayern München analysiert der Trierer die Niederlage in seiner ruhigen Art gewohnt sachlich: "Wir waren im Abschluss nicht so konsequent." Die Kaltschnäuzigkeit, Genauigkeit und Präzision hätten gefehlt. Das Trainerteam hatte einen klaren Matchplan, das aber nicht funktionierte:

Michels über Neymar

Besonders im Kopf blieben die Bilder nach der Niederlage von einem völlig enttäuschten, weinenden Neymar. Stars wie ihn zu coachen und in die Mannschaft zu integrieren, zu motivieren, ist auch Michels Job. "Mit solchen Spielern arbeiten zu können, ist ein bisschen verrückt", sagt er. Wie charakterisiert der Co-Trainer den Superstar?

Nach der Karriere zurück nach Trier

Der Vertrag in Paris läuft noch ein Jahr. Wie es für Arno Michels nach seiner Trainerlaufbahn weiter gehen soll, steht bereits fest: Er will zurück in die Heimat nach Trier.

"Dort habe ich viele Freunde und bereits ein Haus gekauft", erzählt der Familienvater. Mit seiner Frau und den beiden Söhnen lebt er derzeit in Paris, einem Corona-Risikogebiet. Aus der Ruhe bringt den Familienvater das nicht. "Wir versuchen alles, um unseren Sport einerseits weiter fortzuführen und andererseits niemanden in Gefahr zu bringen."