Es ist ein kleines Fußballmärchen. Arno Michels zog einst aus dem kleinen Dorf Kasel bei Trier aus, um die große, weite Fußballwelt zu erobern. Seit Samstagabend ist er Champions League-Sieger. Als Co-Trainer von Thomas Tuchel beim berühmten FC Chelsea in London.

Da ist das Ding! Arno Michels und das Objekt der Begierde. "Es sind unbeschreibliche Sekunden, unbeschreibliche Momente", sagt Michels auch noch drei Tage nach dem Triumph des FC Chelsea im Finale der Königsklasse gegen Manchester City. Der Mann aus Kasel, dem kleinen Dorf in der Nähe von Trier, steht auf dem Gipfel des europäischen Fußballs. Mehr geht nicht. Wahrscheinlich sind das die schönsten Momente, die man als Trainer haben kann.

Über Trier, Mainz, Dortmund und Paris nach London

Der Champions League-Triumph ist für den gebürtigen Ruwertaler der absolute Karriere-Höhepunkt. Eine Karriere, die er im Profi-Geschäft stets als Co-Trainer im Hintergrund betrieben hat. Erst bei Eintracht Trier an der Seite von Paul Linz, dann als sportlicher Partner und Freund von Thomas Tuchel. Fünf Jahre in Mainz, zwei in Dortmund, zweieinhalb in Paris mit dem verlorenen Champions-League-Finale gegen die Bayern. Und jetzt in London beim FC Chelsea - gekrönt mit dem Griff nach den Sternen...

Stolz bei der SG Ruwertal

Der Erfolg von Michels mit dem FC Chelsea ist ein Triumph, den sie ihm daheim, bei seinem Stammverein SG Ruwertal von Herzen gönnen. Hier, in Kasel, hat er fußballerisch das Laufen gelernt, hier kennen sie ihn von Kindesbeinen an, haben seine steile Karriere mit großer Begeisterung verfolgt und ihm natürlich am Samstag vorm Fernseher alle verfügbaren Daumen gedrückt.

"Hat uns von den Socken gehauen"

Sein Kick-Kumpel von früher, Jürgen Modrok, hat nach dem Spiel auf Michels angestoßen: "Das hat uns aus den Socken gehauen. Wir waren froh, happy und haben ein gutes Glas Wein auf den Arno getrunken." Dabei soll es nicht bleiben. In drei Wochen können sie mit dem wohl berühmtesten Sohn des 1.300-Seelen-Ortes persönlich anstoßen. Arno Michels plant nach einem Urlaub einen Abstecher in die Heimat, inklusive Feier mit den Freunden aus Kindertagen.