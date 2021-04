per Mail teilen

Andreas Buck, 1992 Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, spricht in SWR Sport BW zum Aufschwung des VfB, die Geldanlage nach der Karriere und spart nicht mit Kritik an seinem alten Weggefährten Joachim Löw.

Andreas Buck zeigt klare Kante. Der Ex-Profi des SC Freiburg, VfB Stuttgart und des 1. FC Kaiserslautern macht in SWR Sport BW keinen Hehl draus, dass er kein Fan von Bundestrainer Joachim Löw ist.

"Wenn die Mannschaft mal nicht so funktioniert, kommt von außen relativ wenig - das spürt auch die Mannschaft", sagt der 53-jährige Geislinger in Richtung seines ehemaligen Mitspielers und Trainers Löw. "Ich glaube die Mannschaft hat auch ein Gefühl, ob ein Trainer einem helfen kann, wenn es mal nicht so läuft". Auch einen Trainerwechsel beim DFB vor der Europameisterschaft kann sich Buck vorstellen.

Buck über Jürgen Klopp: "Das konnte nur nach oben gehen!"

Anders redet Buck über seine Erfahrungen mit seinem ehemaligen Trainer Jürgen Klopp und dessen heutigen Erfolg: "Bei Kloppo hast du gemerkt, da ist fachlich so viel dahinter und dann auch noch rhetorisch so gut - das konnte eigentlich nur nach oben gehen."

Andreas Buck berät heute Fußball-Profis in finanziellen Fragen

Andreas Buck war früher vor allem für seine Schnelligkeit bekannt und von Gegnern gefürchtet. Aus dem anfangs laut VfB-Legende Karl Allgöwer "viel zu braven und viel zu anständigen" Profis wurde eine gestandene Bundesliga-Größe: 1992 feierte Buck die Deutsche Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart, 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Nach seinem Karriere-Ende unter Jürgen Klopp 2003 in Mainz widmete sich Andreas Buck seiner zweiten Karriere als Versicherungskaufmann und gründete auch eine Firma, die speziell Profi-Fußballer in finanziellen Fragen berät. Im Buch "Turbo - mein Wettlauf mit dem Fußballgeschäft" hat Buck seine Erfahrungen aus dem Profigeschäft niedergeschrieben. Themen darin sind unter anderem die Gehälter-Explosion in der Bundesliga und deren Folgen.

Ferraris in der Pfalz: "Da hast du schon immer zehn Minuten vorher gehört, wenn die kommen"

Seine kurioseste Erfahrung, was Geld im Profifußball anbelangt: "Ich hatte mal zwei Mitspieler in Kaiserslautern, die haben in einem kleinen Pfälzer Vorort gewohnt und sich zeitgleich jeweils einen Ferrari gekauft", erzählt Buck. "Da hast du schon immer zehn Minuten vorher gehört, wenn die kommen."

Auch zum heutigen Fußball hat Andreas Buck eine Meinung: Von seinem Ex-Klub VfB Stuttgart ist er auch wegen seiner Affinität zur Geschwindigkeit begeistert: "Der VfB ist viel kreativer, viel gefährlicher und kann auch defensiv viel höher verteidigen. Sie haben endlich mal viele Spieler, die schnell sind und eine gute Mentalität in der Truppe." Das internationale Geschäft traut er den Schwaben noch zu.

"Ich hab nur vor einem Angst gehabt und das war Christian Streich"

Auch in Freiburg hat Buck gespielt, sein Angstgegner während der Karriere ist der heutige Trainer des SC Freiburg: "Ich habe in meinen 15 Jahren als Profi viele Gegenspieler gehabt, aber ich hab nur vor einem Angst gehabt und das war Christian Streich", erzählt Buck. "Denn dieser Blick, man kennt ihn, wenn er dann ein emotional wird, da hab ich gedacht: Irgendwas stimmt da nicht so ganz und da hatte ich ein bisschen Sorge."