Während Profifußballer in nächster Zeit auf Fans in den Stadien verzichten müssen, legt der Coronavirus in den Amateurligen zum Teil den kompletten Spielbetrieb lahm, teilt der Württembergische Fußballverband WFV.

Der WFV hat den Spielbetrieb aller Amateurklassen, in allen Altersklassen, unterhalb der Oberligen bis einschließlich 31. März ausgesetzt. Das teilt der Verband am Donnerstag mit. Zuvor hatte das Virus noch keinen Einfluss auf den Amateurbereich. Doch im Laufe des Tages hätten immer mehr Allgemeinverfügungen von örtlichen Polizeibehörden dafür gesorgt, dass eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nicht mehr vertretbar scheine. "Unabhängig von behördlichen Vorgaben tragen wir damit der aktuellen Entwicklung Rechnung und werden unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht", sagt WFV-Präsident Matthias Schöck.

Die Fußballverbände in Baden-Württemberg werden die Entwicklung des Coronavirus weiter aufmerksam beobachten, heißt es vom Südbadischen Fußballverband SBFV, dem Badischen Fußballverband BFV und dem WFV. Doch beim BFV und SBFV kommt es noch zu keiner Einschränkung in den Amateurligen. Der BFV appelliert in einer Mitteilung an Spieler und Zuschauer, dass sich diese an die Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Institut halten sollen. Auf den Hand-Shake vor Spielbeginn soll demnach verzichtet werden. Außerdem, so die Mitteilung weiter, sollen die Vereine prüfen, ob sich Spieler in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten haben und wenn diese nicht einsetzen. In solch einem Fall könnten Spiele aber über den jeweiligen Staffelleiter verlegt werden. Auch wenn bei einem Spiele das Coronavirus diagnostiziert wird, werden Spiele verlegt, so der BFV in seinem Schreiben.

Einschränkungen auch in Oberliga Baden-Württemberg

Da das Ordnungsamt der Stadt Stuttgart Veranstaltungen über 1.000 Zuschauer verboten hat, so Baumeister vom WFV, wurde das Oberliga-Spiel der Stuttgarter Kickers gegen Bissingen am vergangenen Dienstag abgesagt. Für die folgenden Spiele gelten die Anordnungen der lokalen Behörden, teilt der WFV am Mittwoch mit. Für den Rest der Saison 2019/20 haben sich die Vereine der Oberliga auf Folgendes geeinigt: "Bis auf weiteres richten die Heimvereine in der Oberliga Baden-Württemberg ihre Spiele jeweils exakt unter den durch die jeweiligen Behörden verfügten Bedingungen aus. Ein genereller Ausschluss von Zuschauern aus den Stadien der Oberliga Baden-Württemberg durch die drei Fußballverbände unabhängig von behördlichen Anordnungen erfolgt nicht." Das bedeutet, es kann zu unterschiedlichen Zuschauerzahlen in der Oberliga kommen, je nach Spielort und immer nur so viele, dass die Partie stattfinden darf. Generell bleiben Fans der Einigung nach erlaubt.

Darüber hinaus würden die baden-württembergischen Fußballverbände weiter prüfen, ob Spiele abgesagt oder verschoben werden müssten. Dies geschehe unter "genauer Abwägung von Teilnehmerzahl, wirtschaftlicher Folgen und Bedeutung der Events," so die Verbände.