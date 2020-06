Rangeleien im Strafraum, Zweikämpfe, Jubeltrauben. Im Profifußball ist man auf dem Feld zur Normalität zurückgekehrt. Bei den Amateuren in Mainz-Bretzenheim ist an normales Fußballtraining noch nicht zu denken. Die Auflagen für die Vereine sind streng, trotzdem freuen sich alle, dass sie wieder auf dem Platz stehen dürfen.

Hände desinfizieren am Eingang, Schuhe wechseln direkt neben dem Platz. Zur Begrüßung gibt es höchstens einen Check mit dem Ellenbogen. Die erste Mannschaft des SV Bretzenheim 1912 vor einer Trainingseinheit. In der B-Klasse Mainz-Bingen ist die Saison zwar abgesagt, trotzdem trainiert das Team von Trainer Sascha Hofmann. Unter besonderen Bedingungen. Kein Körperkontakt, jederzeit muss der Abstand eingehalten werden. Im Stand zwei Meter, in der Bewegung sogar vier. Bälle, Hütchen und sonstige Trainingsmaterialien werden vor jeder Einheit desinfiziert, ihre Getränke müssen die Spieler selbst mitbringen, Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Selbst die Toilette müssen die Spieler nach jeder Benutzung selbst sauber machen.

Mit den Profis nicht vergleichbar

Nicht weit entfernt vom Trainingsgelände des SV Bretzenheim trainiert der 1. FSV Mainz 05. Die Profis dürfen unter Einhaltung des DFL-Hygienekonzeptes größtenteils normale Einheiten absolvieren, sind seit Mitte Mai zurück im Spielbetrieb. Natürlich sind die Voraussetzungen ganz andere: Die Spieler gehen mit dem Fußballspielen ihrem Beruf nach, viele weitere Jobs hängen am Spielbetrieb. Auch werden die Profi-Kicker regelmäßigen Corona-Tests unterzogen und sofort aus dem Mannschaftsverbund genommen, wenn ein Verdachtsfall vorliegt. Die DFL zahlt die Kosten selbst, ein Amateurverein mit Hobbysportlern kann sich diese Maßnahmen nicht leisten. Für den großen Fußballliebhaber und Herrentrainer Sascha Hofmann ist es manchmal trotzdem schwer nachzuvollziehen, dass in seinem Verein nicht schon wieder normal gespielt werden darf: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so ganz okay, dass die da oben spielen, nur weil es ums Geld geht."

Dauer 0:30 min Sascha Hofmann: "Ich finde es ein bisschen ungerecht" Sascha Hofmann: "Ich finde es ein bisschen ungerecht"

Jugendmannschaften mit noch strengeren Auflagen

In Bretzenheim sind alle Jugendmannschaften wieder zurück im Trainingsbetrieb. Los ging es mit der C-Jugend, inzwischen sind sogar die Kleinsten wieder auf dem Feld. Die Hürden dafür sind hoch, bei den Bambinis muss für jeweils fünf Kinder ein Betreuer vor Ort sein, aber beim Mainzer Verein lässt sich das organisieren. Kinder und Eltern freuen sich sehr, dass es wieder weitergeht, wenn auch noch nicht so wie vorher. "Natürlich sehen die im Fernsehen die Profis spielen und es ist absolut schwierig nahezulegen, dass wir das noch nicht dürfen", so C-Jugendtrainer Erik Warmschmidt. Auch hier ist Körperkontakt während des Trainings komplett verboten. Auf das obligatorische Abschlussspiel am Ende des Trainings müssen die Kids noch verzichten. Trotzdem bekommt er viele Anfragen von Eltern, die sich wünschen würden, dass es auch in den Sommerferien Fußballtraining gibt.

Dauer 0:29 min Erik Warmschmidt: "Natürlich sehen die Kinder, was die Profis machen" Erik Warmschmidt: "Natürlich sehen die Kinder, was die Profis machen"

Große Freude über den Trainingsbetrieb

Trotz aller Einschränkungen ist man in Bretzenheim froh, dass alle Mannschaften zurück im Trainingsbetrieb sind. "Natürlich ist man schon eingeschränkt, aber wenn man guckt, wie es am Anfang war und wie es jetzt ist, sind da schon diverse Steigerungen vorhanden", so Lea Kremer aus der Frauenmannschaft der Bretzenheimer. Sie trainiert auch bei den Männern mit und spricht von "Jammern auf hohem Niveau". Der Blick nach oben zu den Profis, er ist manchmal noch komisch, so Spieler Heiner Beier. Aber inzwischen schaut der ein oder andere der Bundesliga doch auch ganz gerne wieder im Fernsehen zu. Und nach den zahlreichen Lockerungen in der Gesellschaft hoffen auch die Fußballer, dass sie bald wieder ganz normal kicken und endlich wieder in die Zweikämpfe gehen dürfen. Zum Fußball gehört das für sie einfach dazu.