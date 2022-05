per Mail teilen

Der gebürtige Schwabe und ehemalige VfB-Trainer Alexander Zorniger hat mit dem zypriotischen Erstligisten Apollon Limassol die Meisterschaft gewonnen. Im Interview mit SWR Sport erzählt er von seinem Leben auf der Mittelmeerinsel.

Alexander Zorniger ist angekommen. Sonne, Strand, eine glückliche Familie - und sportlicher Erfolg. Der ehemalige Bundesliga-Trainer verhilft dem zypriotischen Klub Apollon Limassol zur vierten Meisterschaft nach 16 langen Jahren.

Seine Trainer-Zeit beim VfB Stuttgart in der Saison 2015/16 war weniger erfolgreich. Bereits nach 13 Spieltagen wurde er damals entlassen. Neben zu wenigen Punkten war es auch seine direkte Art, die nicht jedem gefiel. Doch der 54-Jährige aus Schwäbisch Gmünd ist sich treu geblieben und hat nach der Trainerstation beim dänischen Klub Brøndby nun auf Zypern den richtigen Platz für sich gefunden.

"Ich glaube, man kann sich klare Worte in der Öffentlichkeit leisten, wenn man erfolgreich ist."

Alte Verbundenheit zum VfB Stuttgart

Das letzte und rettende Saisonspiel des VfB Stuttgart konnte Zorniger nicht bis zum Schluss verfolgen, er musste wieder auf den Trainingsplatz. Aber anschließend gratulierte er ehemaligen Weggefährten wie Spieler Daniel Didavi zum Klassenerhalt. "Ich habe mich sehr gefreut, für die Mannschaft und für die Fans. Der VfB gehört in die erste Liga."

Zorniger: "Die Zufriedenheit meiner Familie hat oberste Priorität"

Die Familie steht für Alexander Zorniger an erster Stelle. Seiner Frau und den beiden Kindern gehe es auf Zypern sehr gut und das sei das Wichtigste für ihn. Was er an seiner schwäbischen Heimat dennoch vermisst: "Ab und zu fehlen mir die Jahreszeiten und das Kulinarische. Käsespätzle hatte ich schon lange nicht mehr. Aber das ist der Trainer-Job. Man kann nicht erwarten, dass man sein Leben lang 25 Kilometer um die Heimat herum verbringt."

Zurück nach Deutschland, zurück in die Bundesliga, das kann sich Zorniger derzeit nicht vorstellen. Er sagt: "Es muss sich richtig anfühlen."

In den kommenden Tagen sind weitere Feierlichkeiten bei Apollon Limassol geplant und um eine Sache kommt Trainer Alexander Zorniger dann nicht herum: Tanzen. "Kein Sirtaki, aber Feiern können die hier sehr, sehr gut."