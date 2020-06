per Mail teilen

Seit knapp einem Monat dürfen Baden-Württembergs Fußballer wieder kicken. Das betrifft auch Freizeitmannschaften, die sich regelmäßig zum Spielen treffen. Doch bis zur Normalität ist es noch ein weiter Weg.

Nicht nur Amateurvereine, auch Freizeitmannschaften dürfen in Baden-Württemberg wieder Fußball spielen. Das Spielen hat für viele Hobbykicker derzeit aber nur begrenzten Charme, denn Körperkontakt und rassige Zweikämpfe bleiben weiterhin verboten. Das ist wie eine fade Suppe, in der das nötige Salz fehlt.

Wann ist Kicken mit Körperkontakt wieder erlaubt?

Solange im Alltagsleben weiterhin die Abstandspflicht besteht, wird diese Regelung wohl auch im Breitensport bleiben. "Es wird noch dauern, bis wieder mit Körperkontakt gespielt werden kann", bestätigt ein Sprecher des Kultusministeriums Baden-Württemberg dem SWR. Eine genaue Prognose, wie lange die Hobbykicker noch warten müssen, will er nicht abgeben.

Was müssen Freizeitkicker beachten?

Wer sich trotzdem mit seiner Hobbymannschaft fithalten möchte, kann das tun. Dabei müssen allerdings einige Hygienevorschriften eingehalten werden. So gilt der allgemeine Mindestabstand von 1,5 Metern auch auf Rasen, Kunstrasen oder Asche. Außerdem darf sich auf einer Fläche von 40 Quadratmetern maximal eine Person befinden.

Insgesamt dürfen in einer Trainingsgruppe maximal zehn Personen trainieren. Die anderen Spieler müssen eine weitere Gruppe auf der anderen Platzhälfte bilden. Unabhängig von den Trainingsinhalten ist die Dokumentationspflicht wichtig. Wer spielt, muss Name, Zeitpunkt des Trainings und eine Kontaktadresse angeben. So kann man im Ernstfall mögliche Infektionsketten zurückverfolgen.

Schulische Sportanlagen stehen bald wieder zur Verfügung

Wer genauere Informationen braucht, wendet sich am besten direkt an die Sportstätte seiner Wahl. Wann die ersten Hobbyspieler dort wieder auflaufen dürfen, liegt nämlich in der Hand der jeweiligen Einrichtung.

Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Ab dem 14. Juni dürfen auch außerschulische Gruppen die Sportanlagen auf Schulgeländen wieder benutzen. Die sind neben Vereinsanlagen ebenfalls ein gern gewählter Ort für den wöchentlichen Kick.