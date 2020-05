Als Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) vertritt Ulf Baranowsky die Interessen der Spieler. Er fordert gerade in Zeiten von Corona mehr Mitspracherechte für die Profis und eine stabilere finanzielle Ausrichtung der Klubs.

Die aktuelle Zeit wirft auch für Fußballprofis viele Fragen auf. Nachdem die DFL vergangenen Donnerstag den Re-Start der Bundesliga verkündete, hatte zuerst Innenverteidiger Neven Subotic von Union Berlin kritisiert, dass die Spieler keinen Einfluss auf diese Entscheidung gehabt hätten. Nun hat sich auch Leverkusens Lukas Hradecky der Forderung einiger Profikollegen nach mehr Mitspracherecht der Spieler angeschlossen. "Ich war überrascht, dass es hier keinen Spielerrat gibt, wie in Dänemark oder England. Klar, die Entscheidung wurde von der Liga (Deutsche Fußball Liga/DFL; d. Red.) getroffen, und es ist auch gut so. Aber jemanden zu fragen, wäre nicht schlecht gewesen, da haben die Jungs recht", sagte der finnische Nationalspieler in einer Medienrunde.

Ulf Baranowsky von der Spielergewerkschaft VDV leistet Hilfe auf verschiedenen Gebieten. Denn die Angst vor dem Corona-Virus ist nicht die einzige Sorge. Bei mehreren englischen Wochen ohne Vorbereitung drohen auch Verletzungen, wie zuletzt KSC-Profi Marc Lorenz kritisierte.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Teilnahme am Spielbetrieb freiwillig

Die VDV erhält in diesen Tagen "zahlreiche Anfragen von Spielern zum Gesundheitsschutz." Geschäftsführer Baranowsky betont gegenüber SWR Sport, dass es aktuell häufig darum gehe, "den Spielern mögliche Ängste zu nehmen."

Wichtig sei dabei, dass die Teilnahme am Spiel und Training laut sportmedizinischer DFL-Task-Force freiwillig ist. Einzelne Spieler könnten laut Baranowsky in „begründeten Einzelfällen, gemeinsam mit der Klubführung nach Lösungen suchen.“

Kaum Mitspracherecht für Spieler

Trotzdem hätten sich einige Spieler schon im Vorfeld mehr Mitspracherecht gewünscht. Das kritisiert auch Baranowsky: "An vielen Stellen gibt es noch keine wirkliche Mitbestimmung der Spieler. Das muss sich in der Zukunft ändern."

Zu viele Klubs hätten keine Betriebsräte und auch auf Verbandsebene sollten Spieler Sitze in Fachausschüssen erhalten, um in Zukunft auf wichtige Verbandsentscheidungen Einfluss nehmen zu können. Gerade in schwierigen Zeiten müssten die Spieler besser eingebunden werden. Trotzdem habe die VDV durch Gespräche mit DFB und DFL immerhin eine "monatelange Dauerisloation der Spieler in Quarantänelagern" verhindern können.

Baranowsky fordert Reformen

Sorgen bereitet Baranowsky auch die riskante finanzielle Ausrichtung vieler Klubs. Die Budgets seien "auf Kante genäht." Das sei nicht erst seit Corona ein Problem: "Unabhängig von der Pandemie haben wir in der laufenden Spielzeit bereits vier Insolvenzverfahren begleitet."

Er verlangt daher: "Wir sollten die Krise als Chance begreifen und den Fußball robuster und krisenfester aufstellen." Dabei fordert der VDV-Geschäftsführer eine strengere Lizenzierung, bessere Sicherungsinstrumente, sowie Tarifverträge, wie sie auch schon in anderen Fußballnationen längst etabliert sind. "Sogar die FIFA" habe in einem Rundschreiben einen Abschluss solcher Tarifverträge empfohlen.