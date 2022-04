2. Bundesliga: Das Restprogramm von Heidenheim, Karlsruhe und Sandhausen

per Mail teilen

Die 2. Bundesliga biegt in die Zielgerade ein. Noch stehen alle Entscheidungen aus. Ein Blick auf das Restprogramm des 1. FC Heidenheim, des Karlsruher SC und des SV Sandhausen.

Noch sechs Spieltage stehen in der 2. Bundesliga aus. Insgesamt können die Klubs noch 18 Punkte sammeln. Diese Chance wollen auch der 1. FC Heidenheim, der Karlsruher SC und der SV Sandhausen nutzen. Die Ambitionen der Südwest-Klubs sind allerdings unterschiedlich.

1. FC Heidenheim: Eine kleine Chance im Aufstiegskampf

"Unser Ziel ist es, die maximale Punktzahl zu holen. Daran hat sich im Verlaufe der Saison nichts geändert", sagte FCH-Cheftrainer Frank Schmidt nach dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Auf Rechenspiele lässt sich Schmidt nicht ein. Dennoch hat sich der 1. FC Heidenheim noch nicht ganz aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Durch den eigenen Sieg und den Patzern der Konkurrenz, steht Heidenheim mit 45 Punkten auf Platz sieben. Sechs Zähler trennen den Klub von den Aufstiegsplätzen. Mit der Auswärtspartie bei Schalke 04 steht am kommenden Samstag (13:30 Uhr) das letzte Spiel gegen einen direkten Konkurrenten an. Danach folgen mit Erzgebirge Aue, Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf drei Klubs aus dem Tabellenkeller. Nach dem letzten Auswärtsspiel in Regensburg geht es dann im Saisonfinale gegen den Karlsruher SC.

Den FCH erwartet also ein machbares Restprogramm. Damit sie im Aufstiegskampf eine Rolle spielen, müssen sie, wie in der Relegations-Saison 2019/20, auf weitere Patzer der Konkurrenz hoffen. In dieser Saison sind die Chancen wesentlich kleiner, aber noch nicht komplett dahin.

1. FC Heidenheim: Restprogramm in der 2. Liga FC Schalke 04 - 1. FC Heidenheim (29. / Sa. 09.04. / 13:30 Uhr)

1. FC Heidenheim - FC Erzgebirge (30. / So. 17.04. / 13:30 Uhr)

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim (31. / Sa. 23.04. / 13:30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf (32. / Fr. 29.04. / 18:30 Uhr)

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim (33. / Sa. 07.05. / 13:30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Karlsruher SC (34. / So. 15.05. / 15:30 Uhr)

Karlsruher SC: Jenseits von Gut und Böse

Das Saisonziel des Karlsruher SC war auch in der dritten Saison nach dem Wiederaufstieg der Klassenerhalt. Mit Platz neun und 38 Punkten steht der KSC genau zwischen den Aufstiegs- und Abstiegsplätzen und scheint sein Ziel fast erreicht zu haben.

Das Restprogramm der Badener startet mit zwei anspruchsvollen Auswärtsspielen. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) reisen die KSC'ler nach Paderborn, die Woche drauf zum Hamburger SV. Danach stehen mit Partien gegen Ingolstadt, Hannover und Dynamo Dresden Spiele gegen Klubs aus der unteren Tabellenregion an. Den Saisonabschluss bestreiten die Karlsruher in Heidenheim. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Klassenerhalt schon längst klar gemacht worden sein.

Karlsruher SC: Restprogramm in der 2. Liga SC Paderborn - Karlsruher SC (29. / So. 10.04. / 13:30 Uhr)

Hamburger SV - Karlsruher SC (30. / Sa. 16.04. / 20:30 Uhr)

Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04 (31. / Fr. 22.04. / 18:30 Uhr)

Hannover 96 - Karlsruher SC (32. / Fr. 29.04. / 18:30 Uhr)

Karlsruher SC - Dynamo Dresden (33. / So. 08.05. / 13:30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Karlsruher SC (34. / So. 15.05. / 15:30 Uhr)

SV Sandhausen: Der schwierige Weg zum Klassenerhalt

Der April ist für den SV Sandhausen ein Schicksalsmonat. Mit Bremen, St. Pauli, Schalke und Nürnberg spielen die Kicker vom Hardtwald gegen vier der Top-Klubs der zweiten Liga. "Für uns ist es egal, ob wir gegen den Ersten oder gegen den Zwölften spielen", betonte Trainer Alois Schwartz auf der Pressekonferenz vor dem vergangenen Spiel bei Werder Bremen. Er sollte Recht behalten: Gegen Bremen erkämpfte sich der SVS ein 1:1. Damit musste der SVS in den letzten zehn Spielen nur zwei Niederlagen hinnehmen. In der Tabelle stehen sie derzeit drei Punkte über dem Relegationsrang, den aktuell, mit Dynamo Dresden, der kommende Gegner belegt.

Das Spiel gegen Dynamo am Sonntag (13:30 Uhr) ist ein extrem wichtiges für Sandhausen. Mit einem Sieg würden sie sich noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen. Bei einer Niederlage würde man aufgrund der Tordifferenz abrutschen. Danach folgen die restlichen Duelle gegen die Top-Klubs. Das letzte Auswärtsspiel bestreitet Sandhausen in Paderborn, zum Saisonabschluss fährt Holstein Kiel zum Hardtwald-Stadion.

Mit dem direkten Abstieg wird der SV Sandhausen aller Voraussicht nach nichts zu tun haben: Dazu sind Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt zu weit abgeschlagen. Um auch den Relegationsplatz zu vermeiden, müssen sie im Optimalfall auch gegen die Top-Klubs punkten, da Dresden das vermeintlich einfachere Restprogramm hat. In den letzten Wochen haben die Sandhäuser aber gezeigt, dass mit ihnen durchaus zu rechnen ist.