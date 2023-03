Für den Mainzer Vorstand Christian Heidel ist Thomas Tuchel die ideale Lösung als Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München.

Nach der überraschenden Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann ist Thomas Tuchel beim FC Bayern München der Nachfolger. Das hat der Rekordmeister am Freitag bestätigt. Am kommenden Montag wird der 49-Jährige das erste Training beim deutschen Rekordmeister leiten.

05-Sportvorstand Heidel lobt Tuchel

Für seinen früheren Chef bei seiner ersten Station in Mainz, Christian Heidel, eine logische Wahl: "Als man mitbekommen hat, dass es Probleme mit Julian Nagelsmann gibt, konnte ich mir gar keine andere Lösung vorstellen als Thomas Tuchel", sagt der Sportvorstand des FSV Mainz 05 im Interview mit SWR-Sport und fügt an: "Thomas kennt die Bundesliga, er kennt Bayern und den nächsten Gegner Borussia Dortmund, aber auch Manchester City, den nächsten Champions-League-Gegner. Er kann mit Weltklassespielern umgehen und ist selbst ein Weltklassetrainer. Da kann ich nach fast sechs Jahren Zusammenarbeit mit ihm dem FC Bayern nur gratulieren", so Heidel im SWR-Interview.

Tuchel wohnt in München

Während Thomas Tuchel bereits seit einiger Zeit wieder in München wohnt, steht für seinen Co-Trainer Arno Michels der nächste Umzug an. Seit der gemeinsamen Zeit beim FSV Mainz 05 folgt der gebürtige Trierer seinem "Chef", zunächst nach Dortmund, dann nach Paris, und zuletzt nach London, zum FC Chelsea. Dort wurde das Trainerteam, dazu gehört auch noch Assistent Zsolt Löw, nach einer 0:1-Niederlage gegen Dinamo Zagreb am 1. Spieltag der aktuellen Champions-League-Saison Anfang September 2022 freigestellt. Das neue Engagement kam für den in Kenn bei Trier wohnenden Michel sehr überraschend.

Von 2015 bis 2017 gemeinsam bei Borussia Dortmund: Thomas Tuchel und Arno Michels IMAGO Imago/de Fodi

Tuchels Trainerteam steht

Thomas Tuchel soll neben Arno Michels auch Zsolt Löw mit an die Säbener Straße bringen. Welttrainer Tuchel, der mit dem FC Chelsea 2021 die Champions-League gewann, wollte der FC Bayern übrigens bereits 2018 verpflichten, als Nachfolger von Jupp Heynckes. Doch die Münchner zögerten zu lange - und Tuchel unterschrieb bei Paris St. Germain. Im zweiten Anlauf also hat es jetzt geklappt, der Vertrag läuft bis 2025. Mit dem neuen Trainerteam um Thomas Tuchel und Arno Michels erhoffen sich die Bayern nach der Länderspielpause nicht nur die Rückeroberung der Tabellenspitze in der Bundesliga, sondern auch einen neuen, positiven Impuls vor den schweren Champions-League-Viertelfinalspielen gegen Manchester City.