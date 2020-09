Zuschauer zurück in die Stadien: Ein Rennen gegen die Zeit

Die Politik hat die Weichen gestellt für Profisport vor Zuschauern. 20 Prozent der Plätze in Stadien dürfen wieder besetzt werden. In Baden-Württemberg muss jedoch zunächst die Corona-Verordnung angepasst werden. Und auch die Klubs sind in der Pflicht.