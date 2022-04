Andriy Voronin: "Immer noch wie in einem Horrorfilm"

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine flüchtete Andriy Voronin nach Deutschland. Für seinen ehemaligen Chef Sandro Schwarz, der weiterhin in Moskau arbeitet, hat der Ukrainer trotzdem Verständnis.

Andriy Voronin ist einer von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich nach dem russischen Angriffskrieg gegen ihr Heimatland auf die Flucht begeben haben. Viele davon haben in Deutschland Zuflucht gefunden. So auch Voronin, der Anfang der 2000er-Jahre 75 Mal in der 2. Bundesliga für den 1. FSV Mainz 05 auflief.

Der Fall Voronin ist dennoch ein spezieller. Als Co-Trainer des Ex-Mainzers Sandro Schwarz war der in Odessa geborene Voronin zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns bei Dynamo Moskau angestellt. Ausgerechnet in der russischen Hauptstadt, in einem Stadion nur knapp sieben Kilometer vom Kreml entfernt. Seit Oktober 2020 stand der ehemalige ukrainische Nationalspieler neben Sandro Schwarz an der Seitenlinie – am 24. Februar 2022, dem Tag des Überfalls auf sein Heimatland, verließ er die russische Hauptstadt Richtung Deutschland.

"Wie in einem Horrorfilm"

Mittlerweile lebt Voronin in Düsseldorf, in Gedanken ist er aber permanent in seiner Heimat. "Ich fühle mich immer noch wie in einem Horrorfilm. Ich stehe morgens auf und checke sofort die Nachrichten. Was ist bei mir zu Hause, was ist in der Ukraine, was ist in anderen Städten los", erzählt Voronin im Gespräch mit SWR Sport. Allgegenwärtig sind die Nachrichten, Bilder und Meldungen aus der Ukraine.

"Ich bekomme viele Bilder von Freunden und in den sozialen Medien", so der Ex-Mainzer. "Es sind schreckliche Bilder, die ich jeden Tag sehe. Das ist sehr schwer für mich."

Voronin mit Verständnis für Schwarz

Auch mit Sandro Schwarz hält der ehemalige Stürmer weiterhin Kontakt. "Wir telefonieren und schreiben uns regelmäßig", so Voronin, der Verständnis dafür aufbringt, dass Schwarz trotz des Angriffskriegs weiter als Cheftrainer in Moskau arbeitet. "Sandro hat ein großes Herz. Für ihn ist die Situation auch nicht einfach", nimmt er seinen Ex-Chef in Schutz. "Ich finde, Sandro hat alles richtig gemacht."

"Sandro hat alles richtig gemacht."

Schon lange läge der Verein auf dem zweiten Tabellenplatz, erklärt Voronin, der die Ergebnisse Dynamos unter Schwarz weiter verfolgt. "Sandro ist zuständig für diesen Verein und hat viel dort aufgebaut. Das jetzt alles liegen zu lassen und nach Deutschland zu fliegen, so ein Mensch ist er nicht."

Bei einem Benefizspiel für Ukraine-Flüchtlinge, das der Ex-Mainzer Fabrizio Hayer organisiert hatte, stand Voronin mit auf dem Platz. Die Unterstützung, die er und seine Landsleute in Deutschland erfahren, bedeutet dem 76-fachen Nationalspieler sehr viel. "Das ist auch sehr wichtig für uns, für unser Land und unsere Leute, die wegen des Krieges hierhergekommen sind. Wir sind alle sehr dankbar, auch den Fans, die heute hier sind."

Benefizspiel bringt 32.000 Euro ein

Doch auch beim Benefizspiel, im Kreis von Freunden und Menschen, die ihm wohl gesonnen sind, kann Voronin nur schwer abschalten. "Ich bin mit meinem Kopf woanders. Deshalb war es auch heute schwer für mich, beim Spiel Spaß zu haben", beschreibt er seinen Gemütszustand.

Gemeinsam mit Mario Basler, Olaf Thon oder Ex-Nationalspielerin Lena Goeßling stand Voronin auf dem Platz. Insgesamt wurden beim Benefizspiel rund 32.000 Euro an Spenden gesammelt. "Ein großartiges Zeichen" und eine tolle Aktion, bei der man "dabei sein muss, wenn man helfen kann", waren sich Thon und Basler einig. Der Fußball hat mit diesem Spiel ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung in einer schwierigen Zeit für Andriy Voronin und seine Landsleute gesetzt.