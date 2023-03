Andreas Zimmermann wird neuer Trainer bei Eintracht Trier

Sechs Niederlagen in Serie und der Absturz auf Tabellenplatz 17 machen allen Grund zur Sorge. Seit Montag steht fest: Aufstiegstrainer Josef Cinar ist Geschichte. Sein Nachfolger wird Andreas Zimmermann.

Mit der Freistellung von Josef Cinar ging Anfanf der Woche ein viereinhalb-jähriges Kapitel zu Ende. Cinar beendete im Oktober 2018 seine Spielerkarriere bei der Eintracht und wurde umgehend mit der großen Mission betraut: Wiederaufstieg in die Regionalliga. Im Juni 2022 dann die Erlösung vor 8000 Zuschauern im Moselstadion. Cinar wird zum gefeierten Held, Trier ist nach fünf Jahren Oberliga wieder Viertligist. Ein Freudenrausch, von dem neun Monate später nur noch wenig übrig ist - Cinar musste gehen. Andreas Zimmermann wird sein Nachfolger. Zimmermann hat bereits am Donnerstag das Training geleitet und wird auch beim Spiel am Samstag gegen die U23 von Mainz 05 an der Seitenlinie stehen. Der Vertrag des 53-Jährigen läuft bis zum 30.06.2024.

Das ist Trier Trainer Andreas Zimmermann Andreas Zimmermann absolvierte in seiner aktiven Laufbahn als Spieler unter anderem 105 Spiele in der 2. Bundesliga (7 Tore) und 157 Spiele in der Regionalliga (8 Tore). Nach seiner aktiven Karriere betreute er zunächst die U19 und interimsweise auch die Profis von Rot-Weiss Ahlen. Von Ahlen aus wechselte er dann als U19-Trainer zum FC Ingolstadt 04, wo er den Aufbau des NLZ unterstützte. Weitere Trainerstationen: Carl Zeiss Jena, Rot Weiß Oberhausen, VSG Altglienicke, Wuppertaler SV und wieder Rot-Weiss Ahlen, wo er bis zum 29.11.2022 als Trainer aktiv war.

Kein Sieg seit Ende September 2022

Erst drei Trierer Siege gab es in dieser Saison. Der letzte Erfolg ist fast ein halbes Jahr her. Seitdem gab es drei Unentschieden und ganze acht Niederlagen, zuletzt sechs in Serie. Die Folge: Der Absturz in der Tabelle auf Rang 17. Die Kehrtwende soll es jetzt mit Andreas Zimmermann geben: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super und es hat von Sekunde eins an alles gepasst. Ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammen alles raushauen, werden wir unsere Ziele erreichen", freut sich der neue SVE-Cheftrainer über sein Engagement bei Eintracht-Trier.

Schwächste Defensive

Auffallend ist vor allem die Anzahl der Gegentore. Mit 44 kassierten Treffern stellen die Moselstädter die mit Abstand schwächste Defensive der Liga. Bitterer Höhepunkt: Die 2:6-Niederlage gegen den TSV Steinbach Haiger im Moselstadion am vergangenen Wochenende. Der Genickbruch für Cinars Engagement, gleich nach dem ersten Ligaspiel im neuen Jahr. Neben der Kaderanpassung mit zehn Neuzugängen im Winter, jetzt also auch die Anpassung auf der Trainerbank.