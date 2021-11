Fritten statt Maultaschen: Andreas Beck findet Glück in Belgien

Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Belgien spielt Andreas Beck für Viele unter dem Radar - mit seinem Klub Eupen aber überraschend auf dem Weg nach Europa. Ein Schwabe über Belgien, Pommes und den VfB.

Meister mit dem VfB Stuttgart, Kapitän in Hoffenheim, zweimaliger türkischer Meister mit Besiktas Istanbul, dann wieder zum VfB und seit 2019 in Belgien. Nach 15 Jahren im Profi-Fußball hat Andreas Beck viel zu erzählen – oder zu schreiben? "Ich habe noch keine Lust eine Biografie zu schreiben, dafür bin ich viel zu jung. Irgendwann ein Buch zu schreiben, würde ich aber nicht ausschließen", meint der Schwabe.

Von Stuttgart in die belgische Provinz

Andreas Becks aktuelles Kapitel spielt in Eupen. Die Kleinstadt mit 20.000 Einwohner*innen liegt im deutschsprachigen Teil Belgiens. Halbstündlich fährt die Buslinie 14 die 22 Kilometer nach Aachen. Der lokale Fußballverein KAS Eupen bummelte in den letzten Jahren ebenso gemütlich durch die belgische erste Liga.

Seit dieser Saison steht der deutsche Trainer Stefan Krämer, der zuletzt den KFC Uerdingen coachte, an der Seitenlinie. "Sein Team und er legen viel Wert auf schnelles Umschaltspiel und Mentalität, das passt sehr gut zu der belgischen Liga", sagt Beck, der sich beim neuen Trainer seinen zuvor verloren gegangenen Stammplatz zurück erkämpfte.

Krämer fand für den gelernten Verteidiger eine neue Position und setzte Beck als rechten Flügelspieler ein, wo er offensiv agierte und ein Tor erzielt hat. Am 11. Spieltag grüßte Eupen von der Tabellenspitze. Trotz zuletzt vier sieglosen Spielen kämpfen Beck und Krämer um internationale Plätze, die sonst für Brügge, Anderlecht und Genk reserviert sind.

Land, Leute, Fritten

Beck hat im kleinen Land mit den drei Sprachen deutsch, flämisch und wallonisch eine zweite Heimat gefunden: "Jede Region hat ihren eigenen Charme. Jeder Ort hat seine Identität. Dazu kommen Vorurteile über die Nachbarorte – das ist wie bei uns im Schwäbischen."

Kulinarisch hat Belgien der schwäbischen Heimat sogar etwas voraus, findet zumindest der Beck’sche Nachwuchs: "Mit einer schwäbischen Maultasche kann ich meine Kinder jagen. Aber belgische Pommes lieben sie. Hier sagt man dazu Fritten. Die könnten sie jeden Tag essen."

Die Tabellensituation seines Ex-Vereins schmeckt Andreas Beck nicht. "Der VfB ist nicht weit weg von den Abstiegsplätzen – auch, weil er unfassbares Pech hatte", sagt Beck. "Da ist alles zusammengekommen: Verletzungen von Leistungsträgern und Corona."

"Der VfB ist mein Verein. Ihm drücke ich die Daumen."

Vom Virus blieb auch KAS Eupen im vergangenen Dezember nicht verschont. "So viele Spieler waren in Quarantäne, dass nur noch eine Handvoll Profis in der Startelf standen. In der Phase haben wir auch mehrere Spiele verloren." Deswegen weiß er: "Es kann nur besser werden, denn die Spieler kommen wieder zurück."

Fortsetzung statt Epilog

Auch mit 34 Jahren ist Andreas Beck noch heiß wie belgisches Frittenfett: "Im Moment genieße ich es so sehr mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Zu schwitzen, zu leiden, zu kämpfen und zu feiern."

Sein Vertrag in Eupen läuft im Sommer aus. Wäre es dann nicht Zeit sein Buch zu schreiben? "Ich will weiterspielen", widerspricht Beck. Noch klackern bei ihm also die Stollenschuhe statt die Tastatur.