Karriere-Ende mit 29 Jahren: Der frühere Mainzer-Profi André Schürrle hat überraschend das Ende seiner aktiven Zeit bekanntgegeben. Zuvor war sein Vertrag bei Borussia Dortmund aufgelöst worden.

Der frühere Fußball-Weltmeister André Schürrle beendet im Alter von nur 29 Jahre seine Karriere als Profi. "Die Entscheidung ist lange in mir gereift", sagte Schürrle dem Magazin "Spiegel". "Ich brauche keinen Beifall mehr." Schürrles Vertrag bei Borussia Dortmund war nach Ende des Leihgeschäfts mit Spartak Moskau zuletzt aufgelöst worden.

Karriere in Deutschland und England

Zuvor hatte er beim FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, dem FC Chelsea, dem VfL Wolfsburg und dem FC Fulham gespielt. Er sei oft einsam gewesen, berichtete Schürrle, gerade als "die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger". Die Fußballbranche habe es aber nicht erlaubt, diese Gefühle zu zeigen. "Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr", sagte Schürrle.

Größter Erfolg: Weltmeister 2014

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister. Im Finale gegen Argentinien bereitete er den einzigen Treffer von Mario Götze in der Verlängerung vor.

Die Wochen in Brasilien seien "die geilste Zeit meines Lebens gewesen." Die Nationalmannschaft hat er dabei immer "als Nest" empfunden. "Es war eine Flucht aus dem Trott, den man Tag für Tag im Verein hat", sagte Schürrle, der in seiner Zeit bei Chelsea in "ein tiefes Loch gefallen ist. Ich wollte nicht mehr Fußball spielen, ich war völlig am Ende."